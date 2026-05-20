민주당·진보당, 부산 연제구청장 후보 단일화…노정현 최종 선출

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당과 진보당이 실시한 '부산 연제구 후보 단일화 경선'에서 노정현 진보당 후보가 최종 선출됐다.

노정현 진보당 후보와 이정식 더불어민주당 후보는 20일 오전 11시 30분 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "민주·진보가 하나로 뭉쳤다. 위대한 연제구민의 승리를 시작한다"고 밝혔다.

앞서 지난 18일에서 19일 실시된 단일화 경선은 연제구민을 대상으로 양당 합의에 따라 여론조사 방식으로 진행됐다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 노정현 진보당 후보와 이정식 더불어민주당 후보는 20일 오전 11시 30분 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열어 부산 연제구 후보 단일화 경선' 결고를 발표 한 후 기념사진을 찍고 있다. 2026.05.20

타당 지지층의 역선택을 방지하기 위해 민주당과 진보당 지지자 및 무당층만을 대상으로 실시했으며, 세부 득표 결과는 양당의 사전 합의에 따라 공개하지 않기로 했다.

이날 이정식 후보는 단일화 결과에 대해 승복하고, 지방선거의 승리를 위한 백의종군할 것을 약속했다.

그는 "구민과 당원 동지들의 선택을 겸허히 수용한다"며 "저를 믿고 밤낮없이 뛰어주신 연제구민과 당원 동지 여러분, 선거대책위원회 관계자분들에게 머리 숙여 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 전했다.

이어 "자랑스러운 우리 민주당 주자들이 전원 당선될 수 있도록 연제구 전역을 누비겠다"라며 "동지들의 승리가 나의 승리이자, 연제구민의 승리라는 일념으로, 유세 현장 최전선에서 온몸을 바쳐 뛰겠다"고 다짐했다.

이에 노정현 후보는 "민주·진보 연대의 모범을 보여주신 이종식 후보님께 고개 숙여 감사의 인사를 전한다"며 "이번 선거를 민주당과 진보당의 단합과 협치의 출밤점으로 만들겠다는 약속을 반드시 지키겠다"고 말했다.

그러면서 "내란 세력이 활기치는 부산의 미래는 없다. 소멸을 막기 위한 어떠한 발전 방안도 불가능하다"면서 "내란 세력은 청산하되 민주와 진보, 나아가 건강한 보수와도 머리를 맞대고 선의의 경쟁을 하며 연제를 발전시키겠다. 저의 모든 것을 다 바쳐 압도적 승리로 보답하겠다"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com