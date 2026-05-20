익산시, 자율주행 '마룡e버스' 7월 시범운행

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193억 투입, 자율주행 유상운송 스마트 플랫폼 구축

익산역·원광대 연결, 첨단 AI 기반 미래형 모빌리티 확대



[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 인공지능(AI) 기반 자율주행버스 '마룡e버스' 시범운행에 나서며 미래형 스마트교통 도시 구축에 속도를 내고 있다.

20일 익산시에 따르면 오는 7월부터 시민을 대상으로 자율주행버스 '마룡e버스' 시범운영을 시작한다.

익산시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.05.20 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 총사업비 193억6500만 원을 투입해 익산역 중심의 자율주행 유상운송 스마트 플랫폼을 구축하는 사업이다.

앞서 국토교통부는 지난 2022년 11월 익산시를 자율주행 시범운행지구로 지정했다. 이후 시는 기본설계와 플랫폼 구축, 차량 제작, 실증사업 등을 거쳐 오는 2028년까지 2개 노선, 총 10.7㎞ 구간 운영 체계를 마련할 계획이다.

우선 시범운행은 이용 수요가 많은 노선에서 진행된다. 평화동 익산시외고속버스터미널을 출발해 익산역과 신동, 원광대학교를 거쳐 다시 터미널로 돌아오는 순환 형태다.

마룡e버스는 KGM커머셜이 제작한 저상 좌석형 전기버스(KG C090) 모델로, 현재 차량 제작을 완료하고 자율주행 차량 임시운행 허가 절차를 진행 중이다.

버스는 도로 상황을 스스로 인식하며 시속 40~50㎞로 주행한다. 승강장 정차와 문 개폐, 승하차 확인 과정까지 자율적으로 수행할 수 있도록 설계됐다.

다만 돌발 상황에 대비해 운전석과 조수석에는 전문 인력이 함께 탑승하며, 시범운행 기간 시민들은 무료로 이용할 수 있다.

시는 자율주행 안전성 강화를 위해 협력형 차세대 지능형교통시스템(C-ITS)도 구축한다. 이를 통해 신호등 잔여 시간과 돌발 상황 등 교통정보를 차량과 실시간 공유해 안정적인 주행 환경을 확보할 방침이다.

익산시는 이번 사업이 정착되면 교통 혼잡 완화와 탄소 배출 저감 효과는 물론, 호남권 스마트 대중교통 거점 도시로서 경쟁력도 강화될 것으로 기대하고 있다.

최영철 익산시 건설국장은 "그동안 준비해 온 첨단 자율주행 기술이 마룡e버스를 통해 시민 일상 속으로 들어오게 됐다"며 "안전성을 최우선으로 철저한 검증과 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com