대전 동구 하상주차장 4곳, 내달 15일부터 임시 폐쇄

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6월 15일부터 9월 20일까지 통제…하천 범람·차량 침수 예방 조치

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구가 여름철 집중호우와 태풍에 대비해 관내 하상주차장 4곳의 운영을 일시 중단한다.

동구는 오는 다음달 15일부터 9월 20일까지 대전천·대동천 일대 하상주차장 4곳을 임시 폐쇄한다고 20일 밝혔다.

불어난 강물에 잠긴 대전 갑천 만년교 산책로 [사진=뉴스핌DB]

폐쇄 대상은 ▲대전천(선화교) ▲대동천(가제교~소제교) ▲대동천(소제교~대동교) ▲대동천(제1치수교~제2치수교) 구간이다.

이번 조치는 장마철과 태풍 기간 하천 범람에 따른 차량 침수와 안전사고를 사전에 예방하기 위해 추진된다.

동구는 최근 반복되는 집중호우와 기상이변으로 하천 수위 상승 위험이 커지고 있는 만큼 침수 피해 예방과 주민 안전 확보에 행정력을 집중할 방침이다. 다만 실제 기상 상황에 따라 폐쇄 기간은 탄력적으로 조정될 수 있다.

구는 하상주차장 이용 주민들의 불편을 줄이기 위해 자생단체 회의 등을 통한 사전 홍보를 진행하고, 동 행정복지센터 게시판과 주차장 입구에 안내문 및 진입금지 입간판을 설치할 예정이다.

이와 함께 볼라드 등 시설물 점검과 현장 정비 작업도 병행해 안전관리에 나선다.

최원혁 동구청장 권한대행은 "장마와 태풍 시기 하천 범람으로 인한 차량 침수 피해를 예방하고 구민 안전을 확보하기 위한 조치"라며 "주차장 이용자들의 적극적인 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

nn0416@newspim.com