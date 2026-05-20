"민주주의 리더십 배운다"…논산계룡 초등학생들, 5·18 사적지 탐방

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[논산=뉴스핌] 오영균 기자 = 논산계룡교육지원청이 학생자치 역량 강화와 올바른 역사 인식 함양을 위해 광주 5·18 민주화운동 사적지 탐방에 나섰다.

논산계룡교육지원청은 지난 19일 관내 초등학생회연합회 회원들을 대상으로 광주 5·18 민주화운동 사적지 일원에서 '2026학년도 초등 학생회연합 바른인성·역사교육 리더십 캠프'를 운영했다고 20일 밝혔다.

광주 5·18 민주화운동 사적지 탐방. [사진=논산계룡교육지원청] 2026.05.20 gyun507@newspim.com

이번 캠프는 학생자치 활동 활성화와 민주적 리더십 함양, 역사·인성교육 강화를 위해 마련됐다. 특히 논산·계룡 지역 학생 간 소통과 교류를 통해 학교 자치 문화를 확산하고 학생 리더로서의 역할과 책임을 배우는 데 중점을 뒀다.

학생들은 광주 지역 5·18 민주화운동 사적지를 직접 탐방하며 민주주의 가치와 공동체 정신, 인권의 중요성을 체험했다. 또 역사적 현장을 둘러보며 민주 시민으로서 가져야 할 자세와 책임감에 대해 생각해보는 시간을 가졌다.

캠프에 참여한 한 학생은 "친구들과 함께 역사 현장을 직접 둘러보며 민주주의의 의미를 깊이 생각해볼 수 있었다"며 "학생회 활동에서도 서로 존중하고 협력하는 리더가 되고 싶다"고 말했다.

논산계룡교육지원청 관계자는 "이번 캠프가 학생들에게 올바른 인성과 공동체 의식을 키우는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 학생 중심 자치 활동과 역사·인성교육을 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

gyun507@newspim.com