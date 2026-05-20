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광주 광산을 후보들, 스타벅스에 "5·18 모욕, 책임 물어야"

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  • 광주 광산을 보궐선거 후보들이 20일 스타벅스의 5·18 탱크데이 마케팅을 모욕 행위라며 규탄했다.
  • 배수진·신지혜·구본기 후보는 5·18 왜곡·상업 이용 이익 몰수와 징벌적 손해배상, 5·18정신 헌법 전문 수록·모욕처벌법 제정을 추진하겠다고 밝혔다.
  • 후보들은 스타벅스와 정용진 회장의 책임, 국민의힘의 태도를 비판하며 불매운동 가능성과 국힘 해산·개헌 필요성을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

배수진·신지혜·구본기 한 목소리로 규탄
'손해배상 처벌법' 발의, 5·18 개헌 의지 내비쳐

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 광산을 국회의원 보궐선거 후보들이 스타벅스 코리아의 탱크데이 마케팅 논란과 관련해 "숭고한 5·18 정신을 모욕했다"며 책임을 따져 묻겠다고 경고했다.

배수진 조국혁신당 후보는 20일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이번 프로모션은 역사적 비극조차 소비의 도구로 삼는 '악질 노이즈 마케팅'이라며 "5·18 모욕이 대기업의 돈볼이가 된다는 것을 보여주는 상징적인 장면이다"고 일침을 날렸다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 배수진 조국혁신당 광주 광산구을 국회의원 보궐선거 후보가 20일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. 2026.05.20 bless4ya@newspim.com

배 후보는 후속 대책으로 "5·18 민주화운동에 대한 허위 사실을 유포하는 행위를 비롯해 이를 이용해 영리를 추구하는 경우 모든 이익을 몰수하는 법 개정을 추진하겠다"고 약속했다.

그러면서 "기업의 존립이 흔들릴 수준의 강력한 징벌적 손해배상책임을 부과하는 내용을 포함한 역사 왜곡 처벌법도 추진하겠다"고 덧붙였다.

나아가 "국민의힘 방해로 무산됐지만 5·18 정신을 반드시 헌법 전문에 담겠다"며 "개헌이야말로 내란 척결, 내란 종식의 완성이다. 쉽지 않겠지만 끝까지 노력하겠다"고 다짐했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 신지혜 기본소득당 광주 광산구을 국회의원 보궐선거 후보(오른쪽)가 20일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. 2026.05.20 bless4ya@newspim.com

신지혜 기본소득당 후보도 같은 장소에서 "해당 이벤트가 어떤 경위로 승인됐는지에 대한 조사도 마치지 않은 상태에서 손정현 스타벅스 코리아 대표를 경질하는 것으로 꼬리를 자르고 있다"고 분통을 터뜨렸다.

그는 "광주 역사 왜곡에 대한 사죄와 재발 방지에 대한 의지를 전혀 보여주지 않는 처사"라며 "광주 시민을 중심으로 스타벅스 불매 운동이 커질 수 있다"고 전망했다.

무엇보다 "헌법에 5·18민주화운동 정신을 담아 이러한 행태가 반복되는 일을 사전에 막아야 한다"고 호소했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 구본기 무소속 광주 광산구을 국회의원 보궐선거 후보가 20일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. 2026.05.20 bless4ya@newspim.com

구본기 무소속 후보도 "목숨을 바쳐 민주주의를 지켜낸 광주 시민과 5·18 정신에 대한 심각한 모독"이라며 5·18모욕처벌법을 도입해야 한다고 제안했다.

그는 "정용진 신세계 회장은 이전에 '멸콩' 파문을 일으켰고, 세월호 방명록 문구 조랑 논란의 주인공이기도 하다"며 "정 회장의 극우적 신념과 혐오 정서에 연관 지어 볼 수밖에 없다"고 비판했다.

아울러 "국민의힘 충북도당 스레드(SNS)에 '내일 스벅 들렀다가 출근해야지'라는 글이 게시됐다"며 "국힘 해산은 5·18 정신 계승을 위한 필수적인 과제다. 내란을 완전 단죄하기 위해서는 개헌을 완수해야 한다"고 강조했다.

앞서 스타벅스 코리아는 5·18민주화운동 기념일인 지난 18일 '책상에 탁!', '5.18 탱크데이' 등의 문구를 활용한 프로모션을 진행해 논란에 휩싸였다.

온라인 커뮤니티를 중심으로 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판이 제기됐다.

특히 정치·역사적 상징성이 큰 날짜에 군사정권을 연상시키는 단어와 문구가 동시에 사용된 만큼 단순 실수로 보기 어렵다는 지적이 잇따랐다.

bless4ya@newspim.com

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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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