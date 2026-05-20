광주 광산을 후보들, 스타벅스에 "5·18 모욕, 책임 물어야"

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배수진·신지혜·구본기 한 목소리로 규탄

'손해배상 처벌법' 발의, 5·18 개헌 의지 내비쳐

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 광산을 국회의원 보궐선거 후보들이 스타벅스 코리아의 탱크데이 마케팅 논란과 관련해 "숭고한 5·18 정신을 모욕했다"며 책임을 따져 묻겠다고 경고했다.

배수진 조국혁신당 후보는 20일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이번 프로모션은 역사적 비극조차 소비의 도구로 삼는 '악질 노이즈 마케팅'이라며 "5·18 모욕이 대기업의 돈볼이가 된다는 것을 보여주는 상징적인 장면이다"고 일침을 날렸다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 배수진 조국혁신당 광주 광산구을 국회의원 보궐선거 후보가 20일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. 2026.05.20 bless4ya@newspim.com

배 후보는 후속 대책으로 "5·18 민주화운동에 대한 허위 사실을 유포하는 행위를 비롯해 이를 이용해 영리를 추구하는 경우 모든 이익을 몰수하는 법 개정을 추진하겠다"고 약속했다.

그러면서 "기업의 존립이 흔들릴 수준의 강력한 징벌적 손해배상책임을 부과하는 내용을 포함한 역사 왜곡 처벌법도 추진하겠다"고 덧붙였다.

나아가 "국민의힘 방해로 무산됐지만 5·18 정신을 반드시 헌법 전문에 담겠다"며 "개헌이야말로 내란 척결, 내란 종식의 완성이다. 쉽지 않겠지만 끝까지 노력하겠다"고 다짐했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 신지혜 기본소득당 광주 광산구을 국회의원 보궐선거 후보(오른쪽)가 20일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. 2026.05.20 bless4ya@newspim.com

신지혜 기본소득당 후보도 같은 장소에서 "해당 이벤트가 어떤 경위로 승인됐는지에 대한 조사도 마치지 않은 상태에서 손정현 스타벅스 코리아 대표를 경질하는 것으로 꼬리를 자르고 있다"고 분통을 터뜨렸다.

그는 "광주 역사 왜곡에 대한 사죄와 재발 방지에 대한 의지를 전혀 보여주지 않는 처사"라며 "광주 시민을 중심으로 스타벅스 불매 운동이 커질 수 있다"고 전망했다.

무엇보다 "헌법에 5·18민주화운동 정신을 담아 이러한 행태가 반복되는 일을 사전에 막아야 한다"고 호소했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 구본기 무소속 광주 광산구을 국회의원 보궐선거 후보가 20일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. 2026.05.20 bless4ya@newspim.com

구본기 무소속 후보도 "목숨을 바쳐 민주주의를 지켜낸 광주 시민과 5·18 정신에 대한 심각한 모독"이라며 5·18모욕처벌법을 도입해야 한다고 제안했다.

그는 "정용진 신세계 회장은 이전에 '멸콩' 파문을 일으켰고, 세월호 방명록 문구 조랑 논란의 주인공이기도 하다"며 "정 회장의 극우적 신념과 혐오 정서에 연관 지어 볼 수밖에 없다"고 비판했다.

아울러 "국민의힘 충북도당 스레드(SNS)에 '내일 스벅 들렀다가 출근해야지'라는 글이 게시됐다"며 "국힘 해산은 5·18 정신 계승을 위한 필수적인 과제다. 내란을 완전 단죄하기 위해서는 개헌을 완수해야 한다"고 강조했다.

앞서 스타벅스 코리아는 5·18민주화운동 기념일인 지난 18일 '책상에 탁!', '5.18 탱크데이' 등의 문구를 활용한 프로모션을 진행해 논란에 휩싸였다.

온라인 커뮤니티를 중심으로 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판이 제기됐다.

특히 정치·역사적 상징성이 큰 날짜에 군사정권을 연상시키는 단어와 문구가 동시에 사용된 만큼 단순 실수로 보기 어렵다는 지적이 잇따랐다.

bless4ya@newspim.com