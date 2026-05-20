경북대·전남대·전북대, 인문사회 연구 거점국립대 선정

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대학당 5년간 총 200억원 지원

지역 정주형 연구인력 양성 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국연구재단은 지역 인문사회 연구 생태계 활성화를 위해 올해 새롭게 추진하는 '2026년 인문사회 대학기초연구소지원 사업' 수행 대학으로 경북대, 전남대, 전북대 등 거점국립대 3개교를 선정했다고 20일 밝혔다.

인문사회 대학기초연구소지원 사업은 지역에서 인문사회 분야 학문을 보호·육성하고 지역에 머무는 연구 인력을 키우기 위한 사업이다. 교육부는 선정 대학에 '인문사회 연구원'을 설립하도록 하고 대학 부설 연구소 관리와 공동연구, 학문후속세대 양성을 지원한다.

교육부 전경. [사진=교육부]

올해 선정된 3개 대학에는 대학별로 최장 5년간 총 200억원이 지원된다. 지원 방식은 3년 지원 후 평가를 거쳐 2년을 추가 지원하는 구조이며 대학당 연간 지원 규모는 40억원이다.

선정 대학은 인문사회 연구원을 중심으로 대학 부설 연구소를 통합적으로 관리·지원하는 체계를 마련한다. 또 인문사회 연구원 소속 학술연구교수 등 박사급 연구자를 최소 20명 이상 채용해 지역에 정착할 수 있는 전임 연구 인력으로 육성한다.

교육부는 이들에게 연간 6000만원 수준의 인건비를 보장하고 고경력 연구자와의 멘토링, 독립 연구과제 수행을 위한 연구비, 지역 정착을 위한 대학 차원의 재정·제도적 지원 등을 제공하도록 할 계획이다.

각 대학은 특성화 연구를 수행할 '중점 주제 연구소'를 2개 이내로 지정해 운영한다. 연구소에는 지역 내 다른 대학 연구자도 참여할 수 있으며, 대학은 중점 주제 연구에 연간 8억원 이상을 투입하게 된다.

이번 공모에는 전국 거점국립대 9개교가 모두 지원했다. 교육부와 한국연구재단은 서면 검토와 대면 평가를 거쳐 대학 연구 역량, 인문사회 연구원 운영 계획, 학문후속세대 양성 방안, 대학원 연계 계획, 기초·융복합 연구 계획, 재정투자 계획 등을 종합적으로 평가했다.

경북대는 '경북인문사회연구원'을 설립하고 학술연구교수 30명을 채용한다. 중점 주제 연구소로는 영남문화연구원과 K-포용사회연구소를 운영해 K-콘텐츠 개발, 지역문화의 세계성, 지속가능한 미래공동체 등을 연구한다.

전남대는 '전남광주인문사회연구원'을 중심으로 학술연구교수 23명을 채용한다. 민주주의미래연구소와 로컬리티상생연구소를 통해 다층적 민주주의와 지역 자치모델, 공공 상생을 주제로 연구를 추진한다.

전북대는 '전북인문사회연구원'을 설치하고 학술연구교수 22명을 채용한다. 호남학 연구소와 AI미래사회통합연구소를 통해 호남 인문 지형과 한국학의 지역 기반, 축소사회 속 사회적 고립 진단, AI 융합 사회통합 모델 등을 다룬다.

교육부는 경북대가 학술연구교수와 전임교원 중심의 융·복합 연구팀을 구성해 공동연구 계획을 체계화한 점을 높게 평가했다. 전남대는 민주주의와 지역자치라는 시의성 있는 주제를 다루면서 연구소 통합과 기능 전환을 통해 연구 효율성을 높이려는 계획이 돋보였다고 설명했다. 전북대는 AI 융합 인문사회연구를 핵심 방향으로 제시하고 5년간 8억5000만원 규모의 자체 학술연구 지원금을 조성하기로 했다.

최교진 교육부 장관은 "인문사회 대학기초연구소지원 사업이 대학의 인문사회 분야 연구력 강화와 지역 학술 생태계 활성화를 위한 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다"며 "선정된 3개 대학에 대한 상담을 진행하고 대학과 수시로 소통해 거점국립대가 지역 인문사회 분야 교육·연구 거점으로 자리 잡을 수 있도록 지속 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com