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경북대·전남대·전북대, 인문사회 연구 거점국립대 선정

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  • 교육부와 한국연구재단은 20일 경북대·전남대·전북대를 인문사회 대학기초연구소지원 사업 수행 대학으로 선정했다고 밝혔다.
  • 선정 대학에는 대학별 최장 5년간 200억원을 지원해 인문사회 연구원 설립, 박사급 연구자 최소 20명 채용, 중점 주제 연구소 운영 등을 뒷받침한다.
  • 경북대·전남대·전북대는 지역 특성에 맞춘 인문사회·AI 융합·민주주의·지역자치 등 주제로 연구를 추진하며 교육부는 이를 통해 지역 인문사회 연구 거점 육성을 목표로 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대학당 5년간 총 200억원 지원
지역 정주형 연구인력 양성 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국연구재단은 지역 인문사회 연구 생태계 활성화를 위해 올해 새롭게 추진하는 '2026년 인문사회 대학기초연구소지원 사업' 수행 대학으로 경북대, 전남대, 전북대 등 거점국립대 3개교를 선정했다고 20일 밝혔다.

인문사회 대학기초연구소지원 사업은 지역에서 인문사회 분야 학문을 보호·육성하고 지역에 머무는 연구 인력을 키우기 위한 사업이다. 교육부는 선정 대학에 '인문사회 연구원'을 설립하도록 하고 대학 부설 연구소 관리와 공동연구, 학문후속세대 양성을 지원한다.

교육부 전경. [사진=교육부]

올해 선정된 3개 대학에는 대학별로 최장 5년간 총 200억원이 지원된다. 지원 방식은 3년 지원 후 평가를 거쳐 2년을 추가 지원하는 구조이며 대학당 연간 지원 규모는 40억원이다.

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선정 대학은 인문사회 연구원을 중심으로 대학 부설 연구소를 통합적으로 관리·지원하는 체계를 마련한다. 또 인문사회 연구원 소속 학술연구교수 등 박사급 연구자를 최소 20명 이상 채용해 지역에 정착할 수 있는 전임 연구 인력으로 육성한다.

교육부는 이들에게 연간 6000만원 수준의 인건비를 보장하고 고경력 연구자와의 멘토링, 독립 연구과제 수행을 위한 연구비, 지역 정착을 위한 대학 차원의 재정·제도적 지원 등을 제공하도록 할 계획이다.

각 대학은 특성화 연구를 수행할 '중점 주제 연구소'를 2개 이내로 지정해 운영한다. 연구소에는 지역 내 다른 대학 연구자도 참여할 수 있으며, 대학은 중점 주제 연구에 연간 8억원 이상을 투입하게 된다.

이번 공모에는 전국 거점국립대 9개교가 모두 지원했다. 교육부와 한국연구재단은 서면 검토와 대면 평가를 거쳐 대학 연구 역량, 인문사회 연구원 운영 계획, 학문후속세대 양성 방안, 대학원 연계 계획, 기초·융복합 연구 계획, 재정투자 계획 등을 종합적으로 평가했다.

경북대는 '경북인문사회연구원'을 설립하고 학술연구교수 30명을 채용한다. 중점 주제 연구소로는 영남문화연구원과 K-포용사회연구소를 운영해 K-콘텐츠 개발, 지역문화의 세계성, 지속가능한 미래공동체 등을 연구한다.

전남대는 '전남광주인문사회연구원'을 중심으로 학술연구교수 23명을 채용한다. 민주주의미래연구소와 로컬리티상생연구소를 통해 다층적 민주주의와 지역 자치모델, 공공 상생을 주제로 연구를 추진한다.

전북대는 '전북인문사회연구원'을 설치하고 학술연구교수 22명을 채용한다. 호남학 연구소와 AI미래사회통합연구소를 통해 호남 인문 지형과 한국학의 지역 기반, 축소사회 속 사회적 고립 진단, AI 융합 사회통합 모델 등을 다룬다.

교육부는 경북대가 학술연구교수와 전임교원 중심의 융·복합 연구팀을 구성해 공동연구 계획을 체계화한 점을 높게 평가했다. 전남대는 민주주의와 지역자치라는 시의성 있는 주제를 다루면서 연구소 통합과 기능 전환을 통해 연구 효율성을 높이려는 계획이 돋보였다고 설명했다. 전북대는 AI 융합 인문사회연구를 핵심 방향으로 제시하고 5년간 8억5000만원 규모의 자체 학술연구 지원금을 조성하기로 했다.

최교진 교육부 장관은 "인문사회 대학기초연구소지원 사업이 대학의 인문사회 분야 연구력 강화와 지역 학술 생태계 활성화를 위한 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다"며 "선정된 3개 대학에 대한 상담을 진행하고 대학과 수시로 소통해 거점국립대가 지역 인문사회 분야 교육·연구 거점으로 자리 잡을 수 있도록 지속 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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