빅뱅, 6기 V.I.P 모집 시작…20주년 프로젝트 본격 시동

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞아 약 11년 만에 공식 팬클럽 모집에 나선다.

YG엔터테인먼트는 18일 빅뱅 SNS 채널에 '빅뱅 오피셜 6th 브이아이피 나우 오픈'(BIGBANG OFFICIAL 6th V.I.P NOW OPEN) 포스터를 공개하고 6기 V.I.P 모집을 공식화했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 빅뱅 팬클럽 모집 포스터. [사진=YG엔터테인먼트] 2026.05.18 moonddo00@newspim.com

이번 팬클럽 가입은 글로벌 팬덤 플랫폼 비스테이지 내 빅뱅 공식 커뮤니티에서 진행된다. 가입자에게는 월드투어 티켓 선예매와 팬클럽 전용 커뮤니티 참여 및 콘텐츠 열람, 공식 굿즈 구매 등 다양한 온∙오프라인 혜택이 제공될 예정이다.

아울러 이날 공개된 포스터는 관객들로 가득 찬 공연장이 눈길을 끈다. 객석을 환하게 밝히는 '뱅봉(빅뱅 응원봉)'의 노란빛 물결이 전 세계 V.I.P(팬덤명)와 함께 채워나갈 빅뱅 20주년 프로젝트의 서막을 알리는 듯해 다가오는 월드투어에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.

YG 측은 "빅뱅 데뷔 20주년이라는 뜻깊은 해를 맞아 오랜 시간 변함없는 사랑을 보내준 팬 여러분들과 더욱 가까이서 호흡하고자 공식 팬클럽 모집을 진행하게 됐다"며 "아티스트와 팬이 서로의 이정표가 되어 함께 그려 나갈 빅뱅의 20주년 프로젝트에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

한편 빅뱅은 지난 4월 미국 '2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 무대로 K-팝 레전드의 귀환을 알렸다. 현지 관객의 폭발적인 반응과 함께 20주년 프로젝트의 닻을 올린 빅뱅은 오는 8월 월드투어에 돌입, 더 많은 글로벌 팬과 데뷔 20주년을 기념한다.

moonddo00@newspim.com