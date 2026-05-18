함양군, '함양관광 아이디어 공모전…체류형 관광기반 확충

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관광 콘텐츠 발굴·지역 특성 연계

우수작 10건, 관광 정책 실현 예정

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 '2027 함양 방문의 해'를 앞두고 관광 활성화와 체류형 관광 기반 확충을 위한 '함양관광 아이디어 공모전'을 개최한다고 18일 밝혔다.

군은 관광객 관점의 다양한 시각과 창의적인 제안을 정책에 반영해 지역 특성과 연계된 실현 가능한 관광 콘텐츠를 발굴하고 관광 경쟁력을 높인다는 계획이다.

관광 아이디어 공모전 포스터[사진=함양군] 2026.05.18

공모 기간은 18일부터 6월 11일까지이며, 대한민국 국민이면 누구나 참여할 수 있다.

총상금은 210만 원이며 심사를 통해 10건을 선정한다. 시상은 대상 1건 50만 원, 최우수상 2건 각 30만 원, 우수상 3건 각 20만 원, 장려상 4건 각 10만 원이다.

공모 분야는 함양관광 활성화 정책, 문화관광 자원을 활용한 관광 홍보·마케팅 전략, 숙박·야간·테마·코스 관광 등 체류형 관광 활성화 프로그램, '오르GO 함양'과 '함양 지리산풍경길' 등 지역특화와 연계한 콘텐츠 등 4개다.

군은 지리산, 상림공원, 남계서원, 지리산풍경길 등 주요 자연·문화 자원을 활용한 프로그램과 생활 인구 확대, 체류시간 연장에 도움이 되는 실질적인 아이디어를 중점적으로 찾을 방침이다.

접수된 제안은 창의성, 실현 가능성, 지역성, 파급효과 등을 기준으로 종합 평가해 우수작을 정하며 선정된 아이디어는 '2027 함양 방문의 해' 관광정책과 관광 콘텐츠 개발에 반영할 예정이다.

yun0114@newspim.com