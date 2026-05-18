박지훈 앞에 나타난 북방의 손님…'취사병 전설이 되다' 초유의 사태

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '취사병 전설이 되다' 박지훈이 북한 주민이라는 예상치 못한 손님과 마주한다.

티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'가 공개 이후 단 7일 만에 강력한 흥행 성과를 기록하고 있다. 공개 첫 주 유료 구독 기여 1위를 기록한 데 이어 최근 3년간 공개된 티빙 드라마 콘텐츠 가운데 공개 일주일 차 기준 최고 구독 기여 성과를 달성하며 압도적인 초기 화력을 입증한 것. 특히 공개 직후 믿고 보는 배우진, 재밌는 요소들이 빠른 입소문과 높은 몰입도를 이끌어내며 신규 이용자 유입을 견인, 티빙 오리지널 콘텐츠의 저력을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 취사병 전설이 되다 스틸컷. [사진=티빙] 2026.05.18 moonddo00@newspim.com

그런 가운데 오늘(18일) 국내외 글로벌에서 공개될 3화에서는 강림소초에 북한 주민이 발을 들이는 초유의 사태가 발생, 취사병 강성재(박지훈) 앞에 그의 입맛을 만족시켜야 하는 돌발 상황이 벌어진다.

앞서 중대장 황석호(이상이)의 지시로 취사병 생활을 시작하게 된 강성재는 대대장 백춘익(정웅인)에게 제공한 성게알 미역국이 알레르기 사태로 번지면서 보직 변경 위기를 맞았다. 이 일로 평화로운 군 생활이 최우선인 황석호에게 하루빨리 정리해야 할 골칫덩어리가 되어버렸기 때문.

이제 막 요리에 재미를 느끼기 시작한 강성재는 황석호에게 진심이 담긴 요리를 대접하는 방식으로 취사병으로서 계속 남고 싶다는 뜻을 전했지만, 황석호가 이를 단호하게 묵살하면서 반강제적으로 요리사의 길을 멈추게 됐다.

공개된 사진에는 취사병 생활을 마무리하게 된 강성재 앞에 북한 주민이라는 뜻밖의 마지막 손님이 등장해 이목을 집중시킨다. 북한 주민과 마주한 아기 취사병 강성재는 믿기지 않는 광경에 어안이 벙벙한 표정을 짓고 있다.

자타공인 군생활 베테랑 황석호와 행보관 박재영(윤경호)의 반응도 예사롭지 않다. 산전수전을 다 겪어 본 두 사람조차 눈 앞에 펼쳐진 생경한 상황에 놀란 듯 얼어붙은 표정이다.

이처럼 강성재는 강림소초에 불현듯 나타난 북한 주민으로 인해 군생활의 중대한 갈림길에 서게 될 예정이다. 어쩌면 북한 주민의 마음을 사로잡을 킥이 강성재의 레시피에 있을지도 모르는 상황이기 때문. 강성재의 요리 활약이 군부대에 어떤 파장을 불러 일으킬지 귀추가 주목된다.

과연 박지훈이 달콤한 포상과 매콤한 불호령 중 무엇을 받게 될지, 그 결과는 오늘(18일) 저녁 8시 50분에 티빙과 tvN에서 공개될 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 3화에서 확인할 수 있다.

moonddo00@newspim.com