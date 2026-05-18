경기도교육청남부연수원, 학교장 대상 '인공지능·빅데이터 직무연수' 운영

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이해, 활용, 성찰의 3단계 행동지표 학교장 과정에 맞춰 재구성

디지털 전환 시대, 교육의 본질 성찰과 학교 업무 효율화 방안 모색



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청남부연수원은 18일부터 22일까지 경기도 내 학교장 150명을 대상으로 '2026 인공지능·빅데이터 기반 미래학교 리더십 전략과정 직무연수'를 운영한다고 밝혔다.

'2026 인공지능·빅데이터 기반 미래학교 리더십 전략과정 직무연수'를 운영하기로 했다. [사진= 경기도교육청]

이번 연수는 '미래를 여는 새로운 경기교육 리더 양성'을 목표로 하며, 교육부의 '교원 인공지능 디지털 교육 역량 체계'를 바탕으로 만들어졌다. 연수 과정은 이해, 활용, 성찰의 3단계 행동지표 모델로 재구성된다.

주요 교육 내용에는 '진화하는 인공지능(AI), 리더의 도구에서 동반자로!', '구글·노션을 활용한 학교 협업 시스템 및 지식관리 시스템 구축', '인공지능(AI)·디지털로 구현하는 경기교육 정책 이해', '첨단조작기술 등 디지털 위험 관리와 학교 안전 전략' 등이 포함된다.

또한 '행복 콘서트'를 통해 인문학적 감성과 학교장의 리더십을 재정립하는 시간도 마련된다.

심한수 경기도교육청남부연수원장은 "이번 연수를 통해 학교장들이 인공지능(AI)과 데이터 분석 역량을 갖춘 미래형 리더로 거듭나길 기대한다"며 "디지털 기술이 교육의 본질을 지원하고 학교 업무의 효율성을 높일 수 있도록 현장 밀착형 연수를 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com