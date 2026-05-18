韩国五一八民运46周年纪念活动在光州举行

纽斯频通讯社首尔5月18日电 韩国总统李在明与夫人金惠景18日出席在光州举行的"5·18光州民主化运动"46周年纪念仪式，悼念为韩国民主事业牺牲的人士并向有功者和遗属表达敬意。

韩国总统李在明18日在光州5·18民主化广场前举行的"5·18光州民主化运动"46周年纪念仪式并发表讲话。【图片=KTV截图】

纪念仪式当天上午在光州旧全罗南道道厅前的"5·18民主广场"举行。该地点是1980年"5·18民主化运动"期间举行集会的重要历史场所。

本次纪念活动以"五月，再次拥抱广场"为主题，旨在铭记1980年5月光州民众展现的团结与牺牲精神，呼吁社会各界共同继承和实践"五·一八精神"。

李在明表示，"5·18精神"是韩国民主主义的根基。1980年光州市民反抗军政府的精神在2024年再次以"光之革命"的形式得到体现。将推动把"5·18精神"写入韩国宪法序言，并建立有功者政府直接认证制度，持续保障受害者及遗属权益。

仪式开始前，李在明前往位于光州北区的国立5·18民主墓地，在"5·18民众抗争追悼塔"前与相关团体负责人及遗属代表共同共同悼念。

据介绍，当天共有约3000人参加纪念活动，包括5·18民主有功者及遗属、政府人士和普通民众等。

纪念仪式依次举行国民礼仪、播放主题视频、纪念致辞、演出、旧全罗南道道厅特别演出以及《献给你的进行曲》齐唱等活动。

现场播放的主题视频通过历史和采访资料，再现1980年"5·18民主化运动"过程。

另外，"五一八民主化运动"又称"光州民主化运动"，是1980年5月18日在光州爆发的大规模民主抗议运动，旨在推翻军政独裁、争取恢复宪政秩序。时任掌权者全斗焕政权予以血腥镇压，造成大批平民死伤。政府于1997年将5月18日设为法定纪念日，之后每年举行官方纪念活动。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社