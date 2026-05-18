신현근·구정화·전재석 무소속 후보 "시민, 주인이 되는 사천 정치 만들겠다"

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경선 과정 불공정 경쟁 우려 및 비판

시민 목소리 담는 정치를 위한 다짐

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 오는 6·3 지방선거에서 기초의원에 출사표를 던진 무소속 신현근·구정화·전재석 후보들이 국민의힘 불공정한 경선 및 공천 운영 의혹을 제기하며, 공동 입장문을 발표했다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =신현근 무소속 후보가 18일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 통해 국민의힘 불공정한 경선 및 공천 운영에 대해 입장을 밝히고 있다. 2026.05.18

이들은 18일 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이번 지방선거 과정에서 벌어진 불공정한 경선과 공천 운영에 대해 깊은 우려와 유감을 표한다"며 "시민 여러분께 진실을 알리고자 이 자리에 섰다"고 밝혔다.

이들은 "선거는 시민의 뜻을 공정하게 담아내야 하는 민주주의의 기본"이라며 "이번 경선 과정은 시민의 기대와 상식에 부합하지 못한 채 특정 세력과 일부 유력 인사 중심으로 운영되었다는 의혹과 비판이 끊이지 않고 있다"고 주장했다.

그러면서 "후보자 간 공정한 경쟁보다 이미 짜여진 방향대로 결과가 흘러갔다는 현장의 목소리가 많았다"며 "일부 후보들은 충분한 검증과 기회조차 보장받지 못했다"고 직격했다.

이어 "시민이 납득할 수 있는 기준과 절차가 제대로 공개되지 않았고 공정성과 투명성 또한 심각하게 훼손됐다"고 날을 세웠다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =신현근·구정화·전재석 무소속 후보들이 18일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 통해 국민의힘 불공정한 경선 및 공천 운영에 대해 공동 입장을 밝히고 있다. 2026.05.18

또 "오랜 시간 지역 발전과 시민 봉사를 위해 활동해 온 인물들마저 배제되거나 소외되는 현실 속에서 시민들이 정치 불신과 허탈감을 느끼고 있다"며 "이는 특정 정당만의 문제가 아니라 사천 정치 전체의 신뢰와 품격에 관한 문제"라고 쓴소리를 던졌다.

이들은 "이번 선거에서는 당의 이름보다 사람을 봐 달라"며 "누가 진정으로 지역을 위해 뛰어왔는지, 시민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 행동해왔는지를 살펴봐 달라"고 당부했다.

이어 "무소속 후보들은 끝까지 시민만 바라보겠다"며 "불공정과 편 가르기 정치를 넘어 시민이 주인이 되는 사천 정치를 만들기 위해 흔들림 없이 나아가겠다"고 지지를 호소했다.

m25322532@newspim.com