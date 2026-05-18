평택시문화재단, '제2회 PCMF 평택실내악축제' 이달 29일부터 개최

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국내외 정상급 연주자 총출동

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시문화재단은 오는 29일부터 6월 6일까지 평택아트센터에서 '제2회 PCMF 평택실내악축제'를 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 축제는 지난해에 이어 두 번째로 'Continuum(연속성)'을 주제로 음악의 형식과 세대, 연주자 간의 예술적 연결을 확장한 무대를 선보인다.

평택시문화재단, '제2회 PCMF 평택실내악축제' 안내 홍보물[사진=재단]

연주회는 바이올리니스트 김현미 음악감독(한국예술종합학교 교수)을 필두로 국내외 정상급 클래식 음악가 45인이 참여해 깊이 있는 앙상블을 선사할 예정이다.

특히 올해는 오벌린 음악원의 로버트 셰넌·송혜원, 줄리어드 음악원의 닐스 노이베르트, 메네스 음악원의 유리 킴 등 해외 유수 음악대학의 교수진이 대거 합류해 국제적 위상을 높였다.

국내에서도 박상민, 이석준, 김영욱, 박종화 등 주요 음대 교수진과 KBS교향악단 등 국내 대표 교향악단의 수석 연주자들이 무대에 오른다.

프로그램은 총 네 차례의 공연으로 진행되며 모차르트, 베토벤, 슈베르트 등 고전주의 거장들의 작품부터 평소 접하기 어려운 현대 실내악까지 폭넓은 레퍼토리를 선보일 예정이다.

김현미 음악감독은 "올해 축제는 국내외 연주자들이 함께 호흡하며 실내악의 본질적인 가치와 확장성을 보여주는 무대"라며 "다양한 편성을 적극적으로 소개함으로써 한국 실내악의 새로운 흐름을 제시하겠다"고 전했다.

krg0404@newspim.com