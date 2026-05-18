광주시, 국내 첫 미래차 인지부품 시험센터 2030년 완공

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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 자율주행 등 미래 모빌리티 핵심 인지부품의 안전성 검증 기반 구축에 나선다.

광주시는 산업통상자원부 '자동차 분야 신규 기반조성 사업'의 '미래 모빌리티 인지부품 기능안전 시험 지원 기반 구축' 공모에 선정돼 국비 99억원을 확보했다고 18일 밝혔다.

시는 올해부터 2030년까지 총사업비 207억원을 투입해 남구 도시첨단산업단지에 '미래 모빌리티 인지부품 기능안전 시험센터'를 건립한다. 라이다(LiDAR)·카메라·레이더 등 인지부품은 자율주행차, 로봇, 도심항공교통(UAM)의 핵심 센서로 기능안전 검증 수요가 확대되고 있다.

인지부품 환경영향성 및 성능검증 센터 조감도. [사진=광주시] 2026.05.18 bless4ya@newspim.com

센터는 다양한 환경에서 부품의 오작동과 위험성을 줄이는 기능안전 평가를 수행하고 세계 수준의 검증 장비 9종을 구축해 기업 지원을 본격화할 계획이다. 국제 기능안전 기준에 맞춘 시험 환경을 통해 기업의 해외 인증 획득을 지원하고 글로벌 시장 진출 기반을 강화한다.

시는 국내외 표준 기반 시험 프로세스 개발, 기업 맞춤형 지원, 전문 인력 양성 등을 단계적으로 추진한다. 이를 통해 인지부품 기술 경쟁력 제고와 국제 안전 규격 대응 역량 강화를 목표로 한다.

이번 사업은 '미래차 소부장 특화단지'의 자율주행 핵심부품 인증평가·실증과 연계된다. 인지·제어·통신 분야 인증 체계의 통합 운영으로 지역 기업의 해외 시장 진출 여건이 개선될 전망이다. 총사업비 1조 5000억원 규모 'AI 모빌리티 국가시범도시 조성 사업'과도 연계돼 산업 고도화에 기여할 것으로 기대된다.

사업은 한국전자기술연구원이 주관하고 한국자동차연구원, 광주과학기술원, 인공지능산학연합회가 참여한다. 시험·평가 기술 개발과 장비 구축, 기업 지원, 인력 양성 등 전 분야 협력이 추진된다.

손두영 광주시 인공지능산업실장은 "인지부품 안전성 확보를 위한 기반을 광주에 구축하는 사업"이라며 "지역 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 지원하겠다"고 말했다.

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