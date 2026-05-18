박형준 선대위, 전재수 뇌물수수 의혹 재수사 요청…"핵심 의혹 빠졌다"

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부실 수사 지적과 공소권 없음 결정 반발

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 국민의힘 부산광역시장 선대위가 전재수 후보 금품수수 의혹에 대한 재수사를 요구했다.

정동만 국민의힘 부산시당 위원장은 18일 부산지검 민원실 앞에서 기자회견을 열고 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 뇌물수수 의혹과 관련한 재수사 진정서를 제출했다고 밝혔다.

정동만 국민의힘 부산시당 위원장(가운데)이 18일 오전 부산지방검찰청 민원실 앞에서 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 뇌물수수 의혹 사건과 기자회견을 하고 있다.[사진=박형준 국민의힘 부산시장 선대위] 2026.05.18

이날 기자회견에는 박형준 후보 선거대책위원회 조승환 총괄본부장과 서지영 수석대변인, 김세희 상임선대본부장 등 선대위 관계자와 지지자들이 참석했다.

정 위원장은 "정교유착 합동수사본부가 전재수 후보의 뇌물수수 혐의에 대해 공소시효 완성을 이유로 '공소권 없음' 처분을 내린 것은 납득하기 어렵다"며 "수사가 지연됐을 뿐 아니라 주요 의혹이 충분히 규명되지 않은 부실·미진 수사"라고 주장했다.

앞서 합수본은 지난달 10일 전 후보가 통일교 측으로부터 한일 해저터널 사업 관련 청탁과 함께 금품을 수수했다는 의혹을 수사했으나 공소시효가 지났다고 판단 사건을 종결했다.

수사 과정에서 합수본은 뇌물수수 시점을 2018년 8월 21일로 특정하고 까르띠에 시계(약 785만 원)와 현금 3000만 원을 중심으로 혐의를 판단한 것으로 알려졌다.

선대위 측은 이 과정에서 불가리 시계 관련 의혹이 제외됐고, 핵심 인물로 지목된 윤영호 전 통일교 본부장의 진술 신빙성 역시 다른 사건과 달리 낮게 평가됐다고 지적했다.

정 위원장은 "수뢰액이 3000만 원 이상으로 인정될 경우 특정범죄가중처벌법 적용으로 공소시효가 연장될 수 있다"며 "그럼에도 일반 공소시효를 적용해 사건을 종결한 것은 문제 소지가 있다"고 주장했다. 이어 "검찰이 법리 적용과 증거 판단 전반을 다시 검토해 의혹을 해소해야 한다"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com