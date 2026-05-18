금융지주, 법제화 전 온체인 선점전…스테이블코인 '물밑 경쟁'

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하나금융 '두나무 1조 투자'가 쏘아 올린 공, 현실과제로 온체인 금융 부상

디지털자산기본법 2분기로 밀렸는데…금융지주들 온체인 금융 변화 본격화

법적 불확실성에 은행 51% 컨소시엄·샌드박스 우회·인프라 다변화 시도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산기본법 제정이 지연되는 가운데 국내 주요 금융지주사들이 온체인 금융과 원화 스테이블코인 시장 선점을 위한 물밑 경쟁에 속도를 내고 있다.

법적 불확실성은 여전하지만 금융지주들은 컨소시엄 구성, 혁신금융서비스 활용, 글로벌 협력, 온체인 보안 인프라 구축 등을 통해 제도화 이후 시장 진입을 준비하는 모습이다.

18일 금융권에 따르면 주요 금융지주들은 원화 스테이블코인과 토큰증권(STO), 온체인 결제·정산 인프라 등을 차세대 금융 먹거리로 보고 관련 사업 검토에 나서고 있다. 아직 구체적인 사업 모델을 공식화하기는 어렵지만 법제화가 본격화될 경우 시장 주도권이 빠르게 갈릴 수 있다는 판단이 작용하고 있다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = [이미지=제미나이 생성]2026.05.18 dedanhi@newspim.com

◆ 하나금융, 두나무에 1조 베팅…온체인 금융 선점 신호탄

가장 과감한 행보를 보인 곳은 하나금융그룹이다.

하나금융은 최근 국내 최대 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무에 1조원을 투자하며 온체인 금융 시대를 겨냥한 전략적 포석을 뒀다. 단순한 지분 투자를 넘어 원화 스테이블코인 발행과 유통, 블록체인 기반 금융서비스, 온체인 인프라 구축까지 염두에 둔 행보로 해석된다.

금융권에서는 이번 투자가 하나금융의 비은행 강화 전략과 맞닿아 있다고 본다. 하나금융은 은행 의존도가 높은 구조를 개선해야 하는 과제를 안고 있다. 스테이블코인과 STO, 블록체인 기반 금융서비스가 제도권으로 편입될 경우 새로운 수익원을 확보할 수 있다는 기대가 크다.

하나금융의 행보는 다른 금융지주에도 자극이 되고 있다. 원화 스테이블코인과 온체인 금융이 먼 미래의 담론이 아니라 제도화 이후 곧바로 경쟁이 시작될 수 있는 현실 과제로 부상했기 때문이다.

금융권 관계자는 "하나금융의 두나무 투자는 단순한 재무적 투자라기보다 디지털자산 생태계에서 유리한 위치를 선점하려는 전략적 성격이 강하다"며 "다른 금융그룹들도 각자의 방식으로 대응 속도를 높일 수밖에 없는 상황"이라고 말했다.

◆ KB·NH·신한·우리, 각자 방식으로 생태계 준비

KB금융지주는 원화 스테이블코인의 발행부터 유통, 결제까지 이어지는 생태계 검증에 초점을 맞추고 있다.

KB금융은 KG이니시스, 글로벌 블록체인 플랫폼 카이아(Kaia), 디지털자산 솔루션 기업 오픈에셋 등과 협력 체계를 구축했다. 결제 인프라와 블록체인 네트워크, 디지털자산 기술을 결합해 실제 금융서비스와 연결 가능한 구조를 실증하겠다는 취지다.

KB금융 관계자는 "단순한 코인 발행이 아니라 실제 금융서비스와 연결되는 생태계 전반을 검증하는 것이 핵심"이라고 말했다.

NH농협은행은 농협이 보유한 전국 단위 오프라인 인프라를 강점으로 삼고 있다. 농협의 점포망과 지역 기반 금융망에 블록체인 기술을 접목하면 스테이블코인의 실사용 기반을 빠르게 확보할 수 있다는 판단이다.

특히 농촌 지역과 소상공인, 지역 결제망 등 금융 접근성이 상대적으로 낮은 영역까지 디지털 금융서비스를 확장하는 방안도 검토하고 있다. 원화 스테이블코인이 결제·송금 수단으로 활용될 경우 농협의 생활금융 네트워크와 결합할 여지가 크다는 분석이다.

신한금융지주는 그룹 차원의 디지털자산 태스크포스(TF)를 중심으로 법제화 이후 영향과 사업 가능성을 검토하고 있다.

신한금융 관계자는 "법제화를 앞두고 디지털자산 TF를 중심으로 그룹에 미치는 영향 분석과 다양한 영역의 사업 구상, 기술검증(PoC)을 검토하고 있다"며 "향후 컨소시엄 구성 시 전략적 파트너십과 인적·기술 역량 강화 방안을 모색 중"이라고 말했다.

신한은행은 온체인 금융에서 필수적인 보안·감시 체계 구축에도 속도를 내고 있다. 보난자팩토리의 KYT(Know Your Transaction) 솔루션 '트랜사이트'를 도입해 디지털자산 거래의 온체인 자금 흐름을 추적·분석하는 모니터링 체계를 마련했다. 향후 스테이블코인과 온체인 금융이 제도권에 들어올 경우 자금세탁방지(AML) 역량이 핵심 경쟁력이 될 수 있다는 판단이다.

우리금융그룹도 글로벌 협력과 제휴 가능성을 열어두고 있다.

우리금융 관계자는 "문페이와의 협력 체계를 갖춰놓는 등 온체인 금융상품의 제도적 허용 범위가 구체화되는 시점에 맞춰 대응 방안을 준비하고 있다"며 "가상자산사업자와의 지분 투자나 전략적 제휴 가능성에 대해서도 모든 가능성을 열어두고 협의 중"이라고 말했다.

◆ 발행 주체·준비금·지분 규제 여전…금융지주 3대 우회 전략

다만 주요 금융지주들은 아직 구체적인 온체인 금융 사업 방향을 전면에 내세우지는 못하고 있다. 디지털자산기본법 제정이 늦어지면서 핵심 제도 변수들이 확정되지 않았기 때문이다.

가장 큰 쟁점은 원화 스테이블코인의 발행 주체다. 발행 주체를 은행으로 한정할지, 비은행 금융사나 빅테크·핀테크에도 허용할지에 따라 시장 구조가 달라질 수 있다. 준비금 적립 비율과 운용 가능 자산, 이용자 보호 장치, 가상자산거래소에 대한 금융자본의 지분 제한도 중요한 변수다.

입법 공백이 길어지는 사이 금융지주들은 세 가지 우회 전략으로 대응하고 있다.

첫째는 은행 중심 컨소시엄 구조다. 금융당국과 정치권에서 원화 스테이블코인의 신뢰성을 확보하기 위해 은행 중심 발행 구조를 검토하는 만큼 금융지주들은 은행, 빅테크, 결제사업자, 블록체인 기술기업이 함께 참여하는 합작법인 또는 컨소시엄 모델을 준비하고 있다. 법이 통과되면 곧바로 라이선스 신청과 실증 사업에 나설 수 있도록 지배구조를 미리 설계하는 것이다.

둘째는 혁신금융서비스 활용이다. 정식 입법 전이라도 금융위원회의 규제 샌드박스 지정을 받으면 제한된 범위에서 대고객 실증 서비스를 운영할 수 있다. 금융지주들은 이를 통해 기술 안정성과 소비자 보호 장치를 검증하고, 향후 당국 심사 과정에서 안전성을 입증할 데이터로 활용하려는 전략을 세우고 있다.

셋째는 발행보다 인프라에 먼저 진입하는 방식이다. 규제 리스크가 큰 스테이블코인 발행 업무에 곧바로 뛰어들기보다 글로벌 스테이블코인 발행사와 협력하거나 온체인 AML, 커스터디, 결제·정산, 무역금융 연계 등 인프라 제공자 역할을 확보하려는 움직임이다.

특히 미국 서클(Circle) 등 글로벌 스테이블코인 사업자와 협력해 달러 스테이블코인 유동성을 무역금융이나 해외송금 네트워크에 접목하는 방안도 거론된다. 발행 규제가 확정되기 전에는 상대적으로 부담이 낮은 기술·인프라 영역에서 경험을 축적하려는 전략이다.

금융권 관계자는 "원화 스테이블코인은 법이 만들어진 뒤 준비하면 늦다는 인식이 강하다"며 "다만 발행 주체와 준비금 요건, 지분 규제 등이 정해지지 않은 만큼 금융지주들은 공식 발표보다 컨소시엄과 기술 검증, 제휴 중심으로 조용히 움직이고 있다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com