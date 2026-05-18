삼척교육청, 배려·청렴 실천 캠페인 '청렴 마니또' 운영

AI 핵심 요약beta
- 강원 삼척교육지원청은 18일부터 22일까지 직원 참여형 청렴 캠페인 ‘청렴 마니또’를 운영한다고 밝혔다
- 직원들이 익명 응원자가 되어 비밀 친구에게 격려 메시지와 청렴 다짐 등을 나누며 자연스럽게 청렴 문화를 실천한다
- 교육지원청은 상호 응원과 배려를 통해 신뢰·존중의 조직문화를 조성하고, 공감형 청렴 활동을 지속 운영할 방침이다
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척교육지원청은 18일부터 오는 22일까지 청렴한 조직문화 조성과 상호 존중의 직장 분위기 확산을 위한 직원 참여형 캠페인 '청렴 마니또'를 운영한다고 밝혔다.
'청렴 마니또'는 직원들이 서로의 익명 응원자가 되어 작은 배려와 청렴 실천을 나누는 캠페인이다. 직원들은 지정된 비밀 친구에게 격려 메시지, 칭찬, 청렴 다짐 응원 등의 다양한 활동을 진행한다.
이번 캠페인은 형식적인 청렴 교육에서 벗어나 직원 간 소통과 공감을 통해 자연스럽게 청렴 문화를 실천하자는 취지로 기획됐다. 특히 상호 응원과 배려의 과정을 통해 신뢰와 존중의 조직문화를 조성하는 데 중점을 두었다.
조일형 교육장은 "청렴은 거창한 것이 아니라 서로를 존중하고 배려하는 작은 실천에서 시작된다"며 "앞으로도 직원들이 공감하고 함께 참여할 수 있는 청렴 활동을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com