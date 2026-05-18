포커스에이아이, 경영진 교체하며 SI 사업 전환

하드웨어 유통에서 소프트웨어 솔루션 중심으로 사업 재편

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 영상분석 기반 산업안전·보안 솔루션 기업 포커스에이아이가 하드웨어 유통 중심 사업 구조를 AI 솔루션 기반 SI(시스템통합) 모델로 전환한다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 3월 31일 정기주총을 통해 구형모 대표이사를 비롯한 CSO(최고전략책임자)·CTO(최고기술책임자)·CFO(최고재무책임자) 등 경영진을 교체했다.

신임 경영진은 기존 CCTV·NVR(네트워크 영상 저장장치)·DVR(디지털 영상 저장장치) 등 하드웨어 유통에 편중된 매출 구조에서 벗어나 고객 맞춤형 소프트웨어 개발 및 솔루션 플랫폼 중심으로 사업을 재편한다. 회사는 SI 사업모델 확장, 매출처 다변화, 산업안전 솔루션 공급 확대를 추진할 방침이다.

포커스에이아이 로고. [사진=포커스에이아이]

중대재해처벌법 시행 이후 산업현장 안전관리 수요가 증가하는 가운데 포커스에이아이는 국내 대기업에 지게차 AI 안전 솔루션을 공급하며 대형 산업현장 레퍼런스를 확보했다. 공공부문 매출은 2023년 20억~30억원에서 2024년 70억원으로 확대됐으며, 올해는 100억원 달성을 목표로 하고 있다.

회사는 설계·구축·운영·유지보수까지 통합 제공하는 SI 방식으로 사업모델을 고도화하고 있다. SI 모델은 장비 구축 이후에도 시스템 운영 및 유지보수 매출이 지속 발생하는 구조로, 일회성 하드웨어 매출 의존에서 벗어나 안정적인 반복 매출 기반을 확보하는 전략이다. 회사는 국내외 거래 업체들과 CCTV 사업 협업, 소프트웨어 공동 개발 협의 등을 진행 중이다.

구형모 대표이사는 "특정 매출처 의존과 하드웨어 중심 구조의 한계를 직시하고 있다"며 "SI 기반 반복 매출 구조로의 전환, 내부통제 강화, 매출처 다변화를 올해 3대 과제로 삼아 시장의 신뢰를 행동과 숫자로 증명해 나갈 것"이라고 말했다. 이어 "내부회계관리 및 거버넌스 구조 개선도 핵심 과제로 삼았으며, 대형 회계법인 및 전문 법무법인과의 협업 체계를 구축해 외부감사 대응 역량을 강화하고 조직 운영 체계 전반을 재정비하고 있다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com