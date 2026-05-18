씨엔알리서치, 베트남 CRO와 손잡고 동남아 임상 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 씨엔알리서치가 베트남의 선도 임상시험수탁기관(CRO) 기업들과 전략적 협약을 체결하며 동남아 임상 사업을 확대한다고 18일 밝혔다. 씨엔알리서치는 비엣스타 바이오메디컬리서치, 스마트리서치와 함께 베트남 내 다국가 임상 운영 체계를 구축했다.

회사에 따르면 이번 협약은 1월에 추진한 인도네시아 CRO 협력에 이은 후속 행보다. 베트남의 두 CRO 기업은 현지 로컬 임상 시장을 주도하는 대표 기업으로, 하노이와 호찌민을 거점으로 규제 대응과 임상 운영 역량을 갖추고 있다. 협약 추진 과정에서 베트남 국립보건역학연구소를 방문해 현지 임상 환경과 규제 체계를 확인했다.

베트남은 약 1억명의 인구와 개선되는 의료 인프라를 바탕으로 2010년 이후 연간 임상시험 등록 건수가 4배 이상 증가했다. 최근 임상시험 승인 기간을 최대 12개월에서 90일로 단축하는 등 규제 간소화가 진행되면서 글로벌 제약사들의 동남아 임상 거점으로 부상하고 있다.

씨엔알리서치 MOU 현장. [사진=씨엔알리서치]

씨엔알리서치는 씨엔알헬스케어글로벌 해외 지사를 싱가포르와 태국에서 운영 중이며, 최근 인도네시아 지사를 설립했다. 인도네시아 진출 발표 후 6개월 만에 4건의 과제를 수주했다.

윤문태 씨엔알리서치 대표는 "이번 베트남 CRO와의 협력은 인도네시아에 이어 동남아 다국가 임상 전략을 한 단계 끌어올리는 계기"라며 "한국과 베트남을 잇는 임상 허브 체계를 구축해 아시아 지역에서의 임상 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다. 이번 베트남 진출을 통해 감염병 및 백신 분야는 물론 항암제와 세포치료제 임상시험까지 다양한 분야에서 신규 과제 수주가 예상된다.

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