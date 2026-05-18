李在明呼吁三星电子劳资双方通过对话解决分歧

纽斯频通讯社首尔5月18日电 韩国总统李在明18日表示，在韩国实行的自由民主和资本主义市场经济体制下，劳动与企业都应受到尊重，劳动权与企业经营权也应得到平衡保障。

图为8日上午，韩国总统李在明在总统府青瓦台主持召开第18次幕僚会议。【图片=青瓦台提供】

李在明当天在社交媒体X（原推特）发文称："并不是因为力量更强就拥有更多、更加幸福，团结协作、承担责任、让所有人共同生活在更好的社会才是新韩国的未来。"

分析认为，上述表态是在三星电子劳资双方举行关键谈判前夕作出，意在呼吁双方通过对话达成妥协。

目前，三星电子工会已预告将于21日举行大罢工。政府担忧罢工可能对韩国经济造成影响，并正考虑启动"紧急调整权"等应对措施。

根据相关制度，一旦启动紧急调整权，相关企业须立即停止包括罢工在内的一切劳资争议行为。在30天内不得举行罢工，并需接受韩国中央劳动委员会的调解与仲裁。违反规定者可能面临刑事处罚。

李在明表示，劳动者应获得合理劳动报酬，而承担风险并进行投资的股东也有权分享企业利润。

他同时指出，根据宪法，所有国民基本权利均应得到保障，但在不侵害其本质内容的范围内可基于公共福祉等目的依法受到一定限制。

李在明还引用"过犹不及、物极必反"这一成语，强调任何事物走向极端都可能产生副作用。

当天上午10时起，三星电子劳资双方在位于世宗市的中央劳动委员会举行第二轮后续协调会议。虽然相关协调没有固定期限，但由于工会已宣布将于21日启动罢工，双方实际谈判时间仅剩3天。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社