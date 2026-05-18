안산시, 인공지능 산업육성 기본계획 수립…기반 마련 착수

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 기반 미래 산업도시 전환 위한 출발점

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지역 산업의 미래 경쟁력 강화를 위해 '안산시 인공지능 산업육성 기본계획'을 수립하고 인공지능(AI) 기반 산업 생태계 조성에 본격 나선다고 18일 밝혔다.

안산시청 전경. [사진=안산시]

시는 지난해부터 인공지능산업 육성을 위한 기반 마련에 착수했다. 먼저 한양대학교, 경기테크노파크, 한국산업단지공단 경기지부 등 지역 내 산·학·연 9개 기관이 참여하는 AI협의체를 구성하고, AI기술지원 업무협약을 통해 연구개발과 산업적용 기반을 마련해 왔다.

또한 지역 산업구조와 기업수요를 반영한 정책 방향 마련을 위해 한양대학교 ERICA 산학협력단과 '안산시 인공지능 대전환 전략수립 연구용역'을 추진했다.

연구용역에서는 제조업 기반과 산업단지 특성, 기업의 디지털 전환 수요, AI기술 활용 가능성 등을 종합적으로 분석해 안산형 인공지능 산업육성 방향을 도출했다.

이번 기본계획은 시가 보유한 제조업 기반과 산업 인프라를 AI 기술과 연계해 지역 산업 고도화를 추진하는 데 중점을 두고 있다. 특히 단순한 AI 기술 도입을 넘어 제조·로봇·자동화·데이터 기반 산업혁신과 연결되는 '피지컬AI' 중심 산업전환을 주요 방향으로 설정했다.

안산시는 이번 기본계획을 바탕으로 세부 실행계획을 수립하고 중앙정부 및 경기도 정책사업과 연계해 관련 사업을 단계적으로 추진할 예정이다. 특히 반월·시화국가산업단지를 중심으로 제조업의 AI 전환을 촉진하고 지역 기업 경쟁력 강화와 미래 신산업 기반 조성에 행정력을 집중할 방침이다.

허남석 안산시장 권행대행(부시장)은 "이번 기본계획은 안산시가 제조업 중심의 산업도시에서 AI 기반 미래 산업도시로 전환하기 위한 출발점"이라며 "기업·대학·연구기관 등과 긴밀히 협력해 안산형 인공지능 산업 생태계를 조성하고 시민과 기업이 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com