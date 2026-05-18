교육부, 거점·연계형 돌봄기관 220곳 운영…전문 지원단 84명 투입

전년 56곳서 3.9배 확대

6월부터 현장 맞춤 상담

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 오는 19일 서울 유네스코회관에서 '거점형·연계형 돌봄기관 전문 지원단 협의회'를 열고 전국 돌봄기관에 대한 현장 맞춤 지원을 추진한다고 18일 밝혔다.

거점형·연계형 돌봄기관은 유치원과 어린이집 등 자녀가 다니는 기관과 관계없이 이른 아침이나 늦은 저녁, 방학, 토요일, 휴일 등에 돌봄을 이용할 수 있도록 운영되는 기관이다. 유보통합 정책을 학부모가 체감할 수 있도록 유치원과 어린이집의 장점을 연계해 돌봄 서비스를 제공하는 방식이다.

교육부 전경. [사진=교육부]

올해 전국에서 운영되는 거점형·연계형 돌봄기관은 모두 220곳이다. 지난해 56곳과 비교하면 3.9배 늘어난 규모다.

이 가운데 거점형 돌봄기관은 162곳이다. 이른 아침과 늦은 저녁, 토요일·휴일 등에 돌봄이 필요한 유아에게 안전하고 충분한 돌봄 환경을 제공한다. 이용을 희망하는 유치원·어린이집 아동은 아이누리 포털 내 방과후 누리집에서 지역별 운영 기관을 확인할 수 있다.

연계형 돌봄기관은 올해 새로 도입된 유형으로 58곳이 운영된다. 지역 내 거점기관이 없거나 단독으로 돌봄을 운영하기 어려운 경우 인근 기관과 협력해 돌봄을 제공한다. 소규모 유치원 간 방학 중 방과후 과정 통합 운영, 유치원과 지역아동센터 연계 저녁돌봄, 병설유치원과 초등돌봄 연계 등이 대표적이다.

전문 지원단은 돌봄기관 확대에 따라 현장의 운영 부담을 줄이고 안정적 운영을 돕기 위해 구성됐다. 전국 16개 시도교육청이 추천한 유아교육·보육 전문가 84명이 올해 12월까지 활동한다. 지원단 위촉은 시도교육청으로부터 유치원 방과후 지원을 위탁받은 육아정책연구소 유치원방과후지원센터가 맡았다.

이번 협의회에서는 전문 지원단의 현장 지원 역량을 높이기 위한 사전 교육이 진행된다. 교육부와 시도교육청, 육아정책연구소가 공동 개발한 '함께 키우는 마을 함께 나누는 돌봄, 거점형 돌봄기관 운영 지원 자료'를 활용해 실제 운영 사례 중심으로 교육이 이뤄진다.

전문 지원단은 6월부터 거점형·연계형 돌봄기관을 방문해 돌봄 프로그램 운영, 참여 유아의 건강·안전 관리, 급·간식 제공, 예산 집행, 인력 관리, 학부모 홍보 등 분야별 상담을 실시한다. 우선 전국 220개 기관 중 70곳 이상을 직접 방문해 지원하고, 비대면 온라인 지원도 병행한다.

현장 방문 과정에서는 돌봄기관이 안전하고 충분한 돌봄을 제공하고 있는지 살피고 기관별 애로사항과 건의사항을 확인한다. 개선이 필요한 부분은 해결 방안을 제안하고 확산 가치가 있는 우수사례는 교육부와 교육청에 공유해 현장 안착을 지원할 계획이다.

교육부는 전문 지원단의 제안 사항을 검토해 향후 지원 계획에도 반영할 방침이다. 지난해에는 지원단 의견을 토대로 거점형 돌봄기관을 확대하고, 단독 돌봄이 어려운 기관이 인근 기관과 연계해 운영할 수 있는 유형을 마련했다. 또 현장에서 참고할 수 있는 운영 지원 자료와 주요 업무 서식을 개발·보급했다.

김정연 교육부 영유아지원관은 "유치원과 어린이집의 기관별 장점을 활용해 학부모가 체감할 수 있는 영유아보육·교육 정책을 발굴하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "거점형·연계형 돌봄기관 운영으로 다양한 돌봄 수요에 대응하고, 전문 지원단을 통해 돌봄기관의 내실 있는 운영을 지원해 나갈 것"이라고 밝혔다.

jane94@newspim.com