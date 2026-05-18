한국파마, 올해 1분기 영업익 13억원…전년비 57.2% 증가

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매출 246억원·순이익 7억원 기록

한국얀센 조현병 치료제 독점 판매 효과 반영

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국파마가 올해 1분기 영업이익 13억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 57.2% 증가한 수치다.

같은 기간 매출액은 18.4% 늘어난 246억원, 순이익은 32.6% 증가한 7억원을 기록했다.

한국얀센 제품 매출 증가와 수탁 매출 확대가 실적을 이끌었다. 전년 동기 대비 비경상적 판매관리비 부담도 줄어들며 수익성 개선으로 이어졌다.

한국파마 로고. [사진=한국파마]

한국파마는 지난해 한국얀센과 조현병 치료제 2종에 대한 국내 독점 판매 및 유통 계약을 체결했다. 한국얀센은 존슨앤드존슨(J&J)의 제약 부문 국내 법인이다. J&J는 지난해 CNS 파이프라인 강화를 위해 인트라셀룰러 테라피스를 약 21조원(146억달러)에 인수한 바 있다. 해당 계약에 따른 조현병 치료제 매출이 1분기부터 본격 반영됐다.

수탁 생산 부문 매출도 확대됐다. 한국파마는 기존 전문의약품 사업 기반에 수탁 부문을 더해 매출 기반을 넓히고 있다. 현재 판매 중인 CNS 질환 치료제는 조현병을 비롯해 양극성 장애, 우울증, 불안증, 불면증, 치매, 뇌전증, 파킨슨병 치료제 등 30여 개 제품이다.

한국파마는 마인드차트와 전산화 신경인지기능검사 'CNT' 판매 대행 계약도 체결했다. 한국파마는 전국 의료기관을 대상으로 CNT 영업 및 판촉을 담당하고 마인드차트는 검사 서비스 공급 및 기술 지원을 맡는다. CNT는 25년 이상 임상 현장에서 사용된 전산화 신경인지기능 검사로, ADHD 등 정신건강 및 신경인지 영역에서 평가 도구로 활용되고 있다.

한국파마는 지난 4월 서울 코엑스에서 열린 제12차 아시아소아청소년정신의학회 학술대회(ASCAPAP 2026)에도 참가했다.

회사 관계자는 "신규 매출처와 전략 품목을 적극 발굴해 성장 동력을 다변화하겠다"며 "중추신경계 치료제 시장 확대와 함께 관련 포트폴리오를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com