노랑풍선, 마이리얼트립 입점 기념 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 18일 마이리얼트립 입점 기념 해외패키지 프로모션을 24일까지 진행한다고 밝혔다
- 오사카·보라카이 중심 도시·휴양 패키지를 비롯해 다낭·방콕·동유럽 등 단거리부터 장거리 상품을 선보였다
- 프로모션 기간 5% 할인쿠폰과 카카오페이 1% 적립으로 최대 6% 혜택을 제공한다고 했다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 노랑풍선이 마이리얼트립 입점을 기념해 여름 휴가 시즌 해외 패키지여행 프로모션을 오는 24일까지 진행한다고 18일 밝혔다.
이번 프로모션은 '도시 여행 VS 휴양지 여행' 콘셉트로 구성됐다. 메인 상품은 일본 오사카와 필리핀 보라카이다.
오사카 상품은 2박 3일 일정으로 운영된다. 하루 자유관광이 포함된 세미패키지와 주요 관광지 중심의 풀패키지 가운데 선택할 수 있다. 보라카이 상품은 3박 4일 또는 4박 5일 일정으로, 4성급 파라다이스가든 리조트 숙박과 노쇼핑 일정·호핑투어를 포함한 휴양형 패키지로 구성됐다.
이 외에 ▲다낭 ▲방콕·파타야 ▲상해 ▲동유럽 ▲스페인·포르투갈 ▲튀르키예 ▲부산 출발 푸꾸옥 등 단거리부터 장거리까지 다양한 지역 상품도 함께 선보인다.
프로모션 기간 중 노랑풍선과 마이리얼트립이 공동 제공하는 5% 할인쿠폰이 적용되며, 카카오페이 결제 시 1% 즉시 적립 혜택이 더해져 최대 6% 혜택을 받을 수 있다.
노랑풍선 관계자는 "이번 프로모션을 통해 고객 예약 편의성을 높이고 다양한 패키지상품을 폭넓게 선보일 수 있을 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com