카카오페이, '2차 고유가 피해지원금' 신청 접수 시작

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이는 18일 2차 고유가 피해지원금 신청 서비스를 시작했다고 밝혔다
- 2차 지원금은 전체 국민 70%를 대상으로 1인당 10만~60만원을 지원하는 내용이다
- 카카오톡·카카오페이머니·트래블로그 체크카드를 통해 간편 신청과 다양한 결제 방식으로 지원금을 사용할 수 있다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =카카오페이는 '2차 고유가 피해지원금' 신청 서비스를 본격적으로 시작한다고 18일 밝혔다.
이번 2차 지원금은 지난 1차에 이어 고유가로 고통받는 국민들의 가계 부담을 덜어주기 위한 조치다. 지급 대상은 전체 국민의 70%로, 대상자는 1인당 10~60만 원을 지원받는다.
카카오페이는 별도의 앱 설치나 전용 카드 발급이라는 번거로움 없이, 전 국민이 사용하는 카카오톡을 통해 신청 프로세스를 일원화했다. 사용자는 카카오톡 '더보기' 탭 내 카카오페이 메뉴에서 '고유가 피해지원금'을 검색하거나, 카카오페이 앱 메인 화면의 전용 배너를 클릭해 간편하게 신청을 마칠 수 있다.
카카오페이머니로 지원금을 신청하면 편의성과 혜택은 더욱 커진다. 모바일・실물카드 중 하나의 이용 수단만 선택할 필요 없이, 카카오페이머니로 받은 지원금은 모바일로 간편하게 이용하다가 실물카드 결제가 필요할 때는 카카오페이 트래블로그 체크카드로 사용할 수 있다. 결제 시 지원금이 우선 사용되고, 잔액이 모두 소진된 후에는 계좌에서 충전한 카카오페이머니로 결제가 된다. 실시간 카카오톡 메시지로 사용 내역과 잔액을 바로 확인할 수 있어 계획적인 소비도 가능하다.
모바일 결제 시에도 카카오페이 가맹점은 물론 삼성페이·제로페이 매장에서 모두 이용할 수 있다. 결제 화면 상단의 바코드·삼성페이·QR스캔 중 매장 방식에 맞춰 결제하면 된다. 특히, 카카오페이 트래블로그 체크카드를 활용하면 전국의 모든 카드 가맹점에서 제약 없이 지원금을 쓸 수 있다.
카카오페이는 "지난 1차 지원금 당시의 긍정적인 사용자 경험을 바탕으로, 이번 2차 신청에서도 차별화된 편의성과 혜택을 드리고자 준비했다"며 "전 국민의 생활 금융 플랫폼으로서 고유가 장기화로 가중된 국민들의 어려움을 함께 나누고, 실질적인 보탬이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"라고 말했다.
romeok@newspim.com