증평민속체험박물관, 자연·국가유산 결합 명상 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 증평민속체험박물관이 18일 야외 명상프로그램 운영을 밝혔다
- 23일부터 이틀간 잔디마당에서 자연·쉼·추성산성 주제로 역사해설·예술·명상 결합해 진행된다
- 참가비는 무료며 군민 누구나 참여 가능해 자연 속에서 국가유산과 예술을 함께 체험할 수 있다
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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평민속체험박물관은 지역 국가유산과 자연을 결합한 야외 명상 프로그램을 운영한다고 18일 밝혔다.
이번 프로그램은 오는 23일부터 24일까지 이틀간 박물관 야외 잔디마당에서 '자연', '쉼', '추성산성'을 주제로 진행된다.
충북도가 추진하는 '유람유랑 문화유산사업'의 하나인 '증평문화유산 에코 스쿨(Eco School)' 사업의 일환이다.
프로그램은 지역 문화유산을 보다 친숙하게 체험할 수 있도록 역사 해설과 예술, 명상을 접목한 참여형 콘텐츠로 구성됐다.
특히 지역 예술가들과 협업해 기획한 점이 눈에 띈다. 참가자들은 전문 해설사의 설명을 통해 추성산성 출토 유물에 담긴 역사와 가치를 접하고, 야외 잔디마당에서 바람과 음악을 느끼며 명상과 이완 프로그램을 체험하게 된다.
참가비는 무료다. 역사와 명상에 관심 있는 군민 누구나 참여할 수 있으며, 편안한 복장으로 방문하면 된다.
유연진 문화관광과장은 "지역 예술가들과 함께 국가유산을 색다르게 체험할 수 있도록 준비한 프로그램"이라며 "자연 속에서 역사와 음악, 명상이 어우러지는 특별한 쉼의 시간을 경험하길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com