外国游客增加推动韩国免税店转亏为盈

纽斯频通讯社首尔5月18日电 韩国免税行业今年第1季度整体业绩明显改善，主要企业实现营业利润增长或成功扭亏为盈。分析认为，外国游客来韩消费增加以及行业持续推进经营结构调整是推动业绩回暖的重要原因。

【插图=AI生成】

据业界消息，乐天免税店今年第1季度营业利润为323亿韩元，同比增长111%；销售额同比增长24%，达到7922亿韩元，并连续5个季度保持盈利。业界认为，外国自由行游客增加是其业绩改善的重要因素。

同时，新罗免税店第1季度营业利润达到122亿韩元，实现扭亏为盈；新世界免税店实现106亿韩元利润，同样摆脱亏损；现代免税店营业利润达34亿韩元，也实现盈利。

韩国免税行业过去两年长期低迷，今年则从第1季度开始出现明显复苏迹象。业内认为，外国游客消费增长是推动行业回暖的核心因素。随着韩流热潮持续扩散，来韩外国游客规模不断扩大，同时游客结构也从以往的团客逐步转向自由行游客。

据韩国免税店协会发布的数据，截至今年3月，韩国免税店外国顾客数量达到108.9209万人次，同比增加29%。

免税行业人士称，过去韩国免税店曾依赖中国代购并通过支付高额手续费展开竞争，但随着旅游消费趋势变化，行业近年来开始减少对单一市场的依赖，转而面向多国自由行游客调整经营结构。

目前，韩国免税企业正逐步从过去依赖奢侈品销售和大额代购模式转向以美妆、时尚、食品及文化体验为核心的多元消费模式。

其中，新世界免税店在首尔明洞门店推出韩国食品主题空间，现代免税店则设置集合40多个品牌的"K-Cosmetic Zone"。

今年重新入驻仁川国际机场的乐天免税店也正加强首尔、釜山和济州等主要旅游地门店的商品竞争力，以吸引外国游客消费。

业内人士表示，过去"顾客自动上门购物"的时代已经结束，韩国免税行业未来将进一步加快以盈利能力和体验消费为核心的经营战略转型。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社