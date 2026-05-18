日首相高市早苗19日访韩 韩方以"准国宾"礼遇接待

纽斯频通讯社首尔5月18日电 韩国总统府青瓦台17日表示，将以"准国宾"礼遇迎接日本首相高市早苗19日访问庆尚北道安东，并将同总统李在明举行首脑会谈。

图为韩国总统李在明（右）同日本首相高市早苗握手留念。【图片=总统府提供】

据青瓦台介绍，高市早苗将于19日下午抵达大邱机场，届时韩国外交部第二次官、驻日大使、礼宾长及亚太局局长等官员将前往迎接。随后，高市早苗将前往举行韩日首脑会谈的酒店。

李在明将在酒店入口亲自迎接高市早苗。现场还将安排由43人组成的传统仪仗队、29人军乐队以及12名旗手以"准国宾"规格举行欢迎仪式。

当晚，李在明与高市早苗将在安东举行小范围会谈、扩大会谈、联合记者会以及晚宴。

此次访问是李在明政府成立以来举行的第六次韩日首脑会谈，也是今年第二次韩日"穿梭外交"。双方上一次会晤是在今年1月13日于日本奈良县举行。

青瓦台表示，此次会谈继奈良之后，再次选择两国首脑故乡所在地举行，具有"回访"性质，有望进一步深化双方互信与友谊。

韩方还将通过晚宴展示安东传统文化。晚宴菜单融合安东地区传统料理元素，并提供安东传统酒"太师酒"、安东烧酒以及日本奈良县清酒等。

韩方还特别安排韩国传统点心"药果"与日本传统点心"麻糬"同盘呈现，寓意韩日两国关系共同走向未来。

晚宴结束后，两国首脑还将共同欣赏旅日韩裔钢琴家梁邦彦的钢琴演奏，以及韩国传统文化表演"船游绳火游戏"和盘索里演出。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社