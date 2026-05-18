韩伊外长通电话 就韩籍船舶遇袭事件要求伊朗说明情况

纽斯频通讯社首尔5月18日电 韩国外交部长官赵显17日就韩国货船"NAMU号"在霍尔木兹海峡遭袭事件与伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐通电话，要求伊方就相关事实情况说明立场。

图为当地时间5日，韩国外交部长官赵显在美国华盛顿韩国驻美大使馆举行特派记者会。【图片=华盛顿特派记者团】

外交部表示，赵显当天在通话中向伊方介绍了韩国政府正在推进"NAMU号"遇袭事件调查情况，要求伊朗方面就事件相关事实作出说明。

这是自美伊爆发军事冲突以来，韩伊两国外长第四次通话。据悉，此次通话由韩方提议。

外交部称，阿拉格齐在通话中介绍了伊朗对当前中东局势的立场，并表示支持恢复霍尔木兹海峡安全通航，希望尽快结束海峡内紧张对峙局面。

双方还同意继续就霍尔木兹海峡内韩国船舶及韩国船员安全问题保持沟通。

对韩方要求，伊朗具体回应内容暂未公开。分析认为，阿拉格齐在通话中未直接承认伊朗发动相关袭击。

韩国政府目前倾向认为，袭击"NAMU号"的主体可能与伊朗有关。政府一名高级官员此前曾表示，从常理判断，伊朗以外的其他主体发动袭击的可能性"不大"。

韩国政府已从"NAMU号"船体上回收发现的飞行器发动机残骸等物证并运回韩国。目前，相关专业机构正在进行精密分析，以查明袭击手段及袭击主体。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社