三星电子工会总罢工前夕 劳资双方重启谈判

纽斯频通讯社首尔5月18日电 在韩国三星电子工会总罢工进入倒计时之际，公司劳资双方18日重启谈判。韩国政府与三星管理层近期连续释放调停信号，希望避免罢工对韩国经济和半导体产业造成冲击。

三星电子。【图片=纽斯频通讯社】

据业界消息，三星电子劳资双方当天上午10时在世宗市中央劳动委员会举行第二次事后调停会议。

根据工会要求，三星电子更换了资方首席谈判代表，由原副社长金亨鲁改为设备解决方案（DS）部门人事团队长吕明求（音）副社长。韩国中央劳动委员会委员长朴寿根也出席会议参与协调。

此次谈判是在三星电子会长李在镕公开道歉后加速推进的。李在镕16日临时调整日本出差行程回国，并在首尔金浦商务航空中心发表公开讲话，就公司内部问题向客户及国民致歉。

李在镕表示，将由自己承担相关责任，并强调公司员工与工会"是一家人"。这是他首次就三星电子劳资矛盾问题公开道歉。

在正式谈判前，劳资双方已于16日和17日举行闭门预备接触。三星电子在会上提出新的绩效奖金调整方案。

根据方案，公司建议在超额利润绩效奖金（OPI）方面采用"营业利润10%"或"经济增加值（EVA）20%"中的一种计算标准，同时维持奖金上限50%不变。

公司还提出，当DS部门营业利润超过200万亿韩元时，将在OPI之外额外发放相当于营业利润9%至10%的奖金，并计划维持相关制度三年后再重新协商。

不过，工会方面认为，新方案较此前中央劳动委员会提出的折中方案"有所倒退"。全国三星电子工会支会长崔胜浩（音）17日表示，如果公司在后续调停中维持现有立场，工会不会接受协议。

韩国政府近期也不断加大调停力度。韩国国务总理金民锡17日表示，希望劳资双方能够在18日的调停中取得成果并警告称，若罢工对韩国经济造成重大影响，政府可能考虑包括紧急调停在内的多种措施。 （完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社