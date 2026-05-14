태성, CIBF 2026 참가..."차세대 복합동박 기술 공개"

AI 핵심 요약beta
- 태성은 14일 중국 선전서 열린 CIBF 2026에 참가해 차세대 복합동박 기술을 선보인다고 밝혔다
- 태성은 복합동박 제조 공정과 배터리 도금·표면처리 장비를 출품해 고에너지 밀도·경량화 수요에 대응하는 기술력을 입증할 계획이라고 했다
- 태성은 PCB·반도체 패키징 장비에서 쌓은 습식 공정 기술을 바탕으로 복합동박 장비 사업을 확대하고 글로벌 비즈니스 네트워크를 강화하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전자 소재 제조 장비 전문기업 태성은 중국 선전 컨벤션 전시센터에서 열리는 세계 최대 규모의 배터리 산업 전시회 '중국 국제 배터리 박람회(CIBF 2026)'에 참가해 차세대 복합동박 기술을 선보인다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 CIBF는 글로벌 배터리 및 신에너지 산업의 최신 기술과 시장 동향을 공유하는 전문 전시회다. 올해 행사에는 약 3000개 이상의 기업과 40만 명 이상의 업계 관계자 및 바이어가 참가할 것으로 예상되며, CATL, BYD, EVE 에너지 등 글로벌 톱티어 배터리 기업들이 대거 참여한다.
태성은 이번 전시회에서 복합동박 제조 공정 기술과 배터리 관련 도금 및 표면처리 장비 등을 출품해 차세대 배터리 시장에 대응하는 기술 역량을 입증할 계획이다. 특히 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장 확대로 고에너지 밀도 및 경량화 기술에 대한 수요가 급증하는 가운데, 태성의 복합동박 관련 장비 경쟁력을 글로벌 시장에 적극적으로 알린다는 방침이다.
최근 글로벌 배터리 산업은 전기차를 넘어 ESS, AI(인공지능) 데이터센터 전력 인프라, 로봇 및 드론 등 다양한 전방 산업으로 적용 범위가 확장되며 견조한 성장세를 이어가고 있다. 이러한 산업 흐름 속에서 고품질 배터리 소재 및 고효율 제조 공정 기술의 중요성이 더욱 부각되고 있다.
태성은 인쇄회로기판(PCB) 및 반도체 패키징 장비 분야에서 축적한 고도화된 습식 공정 기술력을 기반으로 복합동박 제조 공정 장비 사업을 확대하고 있다. 또한 차세대 배터리 시장을 겨냥한 선행 기술 개발도 지속적으로 추진 중이다.
태성 관계자는 "이번 CIBF 참가는 글로벌 배터리 시장의 최신 기술 트렌드와 고객의 니즈를 현장에서 직접 파악하고, 해외 유수의 고객사 및 협력사들과의 비즈니스 네트워크를 확장하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "복합동박 및 배터리 공정 장비 분야에서 다져온 기술력을 바탕으로 글로벌 시장 공략에 한층 속도를 내겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com