하나은행, 조선산업 경쟁력 강화 위해 4000억원 금융지원

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 14일 조선 산업 수출 경쟁력 강화를 위한 다자간 업무협약을 체결했다
- 하나은행 등은 조선 3사와 총 1조원 상생금융 및 중소 조선사 대상 4000억원 지원에 나서기로 했다
- 하나금융은 무역보험공사 등과 15조원 생산적 무역금융 확대에 합의하며 2030년까지 100조원 투입을 추진하고 있다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 조선 산업의 수출 경쟁력을 높이고 중소기업과의 동반 성장을 도모하기 위한 다자간 업무 협약을 체결했다고 14일 밝혔다.
지난 13일 울산시 동구에 위치한 호텔현대 바이 라한에서 열린 'K-조선 미래비전 간담회'에 앞서 진행된 이번 업무협약에는 하나은행과 신한은행, 우리은행, 한국무역보험공사, 조선 3사(HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업)의 주요 임직원이 참석해 조선 산업의 수출 경량 증대를 위한 총 1조원 규모의 상생금융 지원 방안을 마련하기로 동의했다.
하나은행은 HD현대중공업과 협력해 중소 조선사 및 기자재 협력업체의 경영 안정 지원을 위해 총 4000억원 규모의 금융지원을 신속히 이행하기로 했다. 양사는 지난 1월 한국무역보험공사에 총 280억원을 출연하고, HD현대중공업 추천 협력사에 대한 우대 금융 지원사업에 관한 협약을 체결한 바 있다.
또한, 하나금융은 한국무역보험공사 및 협약은행들과 공동으로 민관 협력 생산적 무역금융 확대를 위한 15조원 규모의 업무 협약도 체결했다. 이들 협약은행은 한국무역보험공사와 함께 수출기업의 경쟁력 강화를 위해 총 5조원 규모의 금융 지원을 제공할 예정이다. 이를 위해 하나은행은 2월에 한국무역보험공사와 3년간 총 5조원 규모의 생산적 금융 공급을 목표로 상호 협력을 위한 업무 협약을 체결했다.
이호성 하나은행장은 협약식에서 "K-조선 산업의 성과를 수출 공급망 전반으로 확산하고, 중소 조선사 및 협력업체들의 경영 안정과 유동성을 지원하기 위한 노력을 포기하지 않겠다"며, "앞으로도 생산적 금융 확대에 적극 동참하고, 대한민국 경제의 중심인 수출 산업 전반의 경쟁력 강화를 위해 민관 협력을 이끌어 나가겠다"고 전했다.
한편, 하나금융그룹은 2030년까지 총 100조원을 투입하는 '하나 모두 성장 프로젝트'를 통해 국가전략산업 육성과 지역 균형 발전을 위한 생산적 금융 지원을 적극 추진하고 있으며, 민생 경제의 안정과 금융 취약계층의 지원을 위해 포용 금융도 실천하고 있다.
dedanhi@newspim.com