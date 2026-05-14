카카오, AI 국민비서에 음성 기능 추가

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 14일 AI 국민비서에 음성 기능을 추가했다.
- 카톡 구삐로 전자증명서 발급과 예약이 가능해졌다.
- 대화창에서 탐색부터 예약까지 한 번에 처리했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오는 행정안전부와 협력해 운영 중인 'AI 국민비서'에 음성 기능을 추가했다고 14일 밝혔다. 카카오톡 채널 '국민비서 구삐'를 통해 음성 명령만으로 전자증명서 발급과 공공시설 예약을 처리할 수 있게 된 것이다.
이용자는 "주민등록등본 발급해줘", "테니스장 예약해줘" 같은 음성 명령으로 서비스를 이용할 수 있다. 별도 앱 설치가 필요 없으며 카카오톡의 '더보기' 탭에서 AI 국민비서 아이콘을 통해 바로 접근할 수 있다.
공공시설 예약 기능도 개선됐다. 기존에는 예약 시 별도 서비스로 이동해야 했으나 이제는 카카오톡 대화창 안에서 시설 탐색부터 예약까지 한 번에 완료할 수 있다.
AI 국민비서는 카카오가 자체 개발한 AI 모델을 기반으로 구현했으며 안전성을 위해 자체 개발한 AI 가드레일 모델 '카나나 세이프가드'를 적용했다.
유용하 카카오 AI 커넥트 성과리더는 "AI 국민비서는 출시 이후에도 지속적인 고도화를 통해 이용자가 체감하는 편의성을 높여가고 있다"며 "텍스트에서 음성으로, 안내에서 실행으로 서비스 범위를 넓혀가며 누구나 쉽고 자연스럽게 공공서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com