SK케미칼, 동전형 파스 '트라스트 코인 플라스타' 출시

AI 핵심 요약beta
- SK케미칼이 14일 동전형 패치 출시했다.
- 트라스트 코인 플라스타는 살리실산메틸 함유했다.
- 국소 통증 부위에 붙이기 쉬워 30매 구성됐다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK케미칼은 국소 부위에 간편하게 사용할 수 있는 동전형 패치 '트라스트 코인 플라스타'를 출시했다고 14일 밝혔다.
트라스트 코인 플라스타는 소염·진통 성분인 살리실산메틸을 함유한 일반의약품이다. 지름 2.8cm 크기의 동전형 패치로 제작돼 통증 부위에 집중적으로 성분을 전달할 수 있도록 설계됐다. 부위가 넓지 않거나 특정 부위에 통증이 집중되는 타박상과 근육통, 어깨 결림 등에 적합하다. 손목과 발목, 어깨, 무릎 등 움직임이 많아 일반 패치가 떨어지기 쉬운 부위에도 부착이 용이한 편이다.
제품 한 포장에는 총 30매가 들어 있어 필요한 부위에 나눠 사용할 수 있다.
이번 동전형 제품 출시로 SK케미칼은 일반 패치 제품부터 손가락 통증에 특화된 '트라스트 핑거 플라스타', 국소형 패치까지 통증 패턴별 라인업을 확대하게 됐다.
트라스트 브랜드는 피록시캄 성분의 '트라스트패취'를 비롯해 디클로페낙 성분 대형 패치 제품인 '트라스트 디펜·루비 플라스타', 케토프로펜 성분 밴드형 패치 '트라스트 핑거 플라스타' 등 성분과 형태에 따라 다양한 제품군으로 구성돼 있다.
SK케미칼 관계자는 "휴대전화 사용 증가 등 생활 패턴 변화로 손목 등 국소 부위 통증을 겪는 환자가 늘고 있는 점을 반영한 제품"이라며 "다양한 성분 기반으로 환자 수요를 반영한 여러 크기와 형태의 패치제를 개발해 사용 편의성을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 트라스트 코인 플라스타는 경남제약과의 코프로모션을 통해 출시되며, 경남제약이 보유한 영업 조직과 유통망을 활용해 전국 약국에 공급될 예정이다.
sykim@newspim.com