현대차 GBC 인근 28층 복합빌딩 건립…삼성역환승센터와 연계

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 14일 삼성역 일대 28층 복합빌딩을 허용했다
- 지하 9층 규모 업무·근린시설로 역세권 개발을 추진했다
- 공공기여로 어린이집·차집관로 정비해 2030년 준공한다
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 현대차 GBC(글로벌비즈니스복합단지)가 건립 중인 서울지하철 2호선 삼성역 일대 국제교류복합지구에 28층 높이 업무복합 빌딩이 조성된다.
14일 서울시에 따르면 지난 13일 열린 제8차 도시·건축공동위원회에서는 '삼성역 역세권 활성화사업'과 관련한 '국제교류복합지구 지구단위계획 결정' 변경안을 수정 가결했다.
대상지 부지 넓이는 약 2430㎡ 규모로 강남도심 국제교류복합지구 내 삼성역 역세권에 위치하고 있다. 인근에는 GBC, 코엑스, 영동대로 복합환승센터 등 대규모 개발사업이 집중 추진되고 있으며 향후 국제업무 및 MICE 기능이 집중되는 글로벌 교류 중심지로의 성장이 기대되는 지역이다. 현재는 제3종일반주거지역과 일반상업지역이 혼재돼 있어 역세권 기능에 부합하는 체계적인 개발 유도가 필요한 상황이었다.
이번 결정에 따라 대상지에는 지하 9층, 지상 28층 규모의 업무시설 및 근린생활시설 등 복합시설이 들어설 계획이며 아울러 보행 친화적 공간 조성을 통한 도심 환경 개선과 광역교통과의 연계를 추진한다. 이를 토대로 유동인구 증가, 상권 활성화 등 다양한 파급효과도 전망된다.
또한 이 사업의 공공기여를 활용해 약 40년 이상 경과된 노후 국공립 어린이집을 신축해 보육환경을 개선하고 탄천변 노후 차집관로를 정비해 도시 기반시설 안정성을 확보한다. 시민 생활과 직업무·교통·보행 기능이 유기적으로 결합된 입체적 공간을 구현해 서울의 도시 경쟁력을 높여 나가겠다는 게 서울시의 의지다. 아울러 공공서비스 수준도 함께 향상될 것으로 시는 기대하고 있다.
이번 지구단위계획 결정에 따라 대상지는 건축위원회 심의 등 인허가 절차를 거쳐 내년 상반기 착공해 2030년 준공을 목표로 추진될 예정이다.
서울시 관계자는 "삼성역 일대는 국제교류복합지구와 연계된 서울의 핵심 성장거점"이라며 "이번 역세권 활성화사업으로 민간의 혁신적 개발과 공공기여를 결합해 글로벌 업무·상업 중심지에 필요한 시설을 도입하겠다"고 말했다.
donglee@newspim.com