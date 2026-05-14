한국투자증권, 국제 금 현물가 24시간 실시간 제공

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 14일 MTS·HTS에서 24시간 국제 금현물 실시간 시세 조회 서비스를 국내 증권사 최초로 시작했다.
- 이 서비스는 LBMA·국제은행 실거래 기반 금 가격을 모닝스타 데이터를 통해 제공해 야간·공휴일 글로벌 이슈 대응력을 높였다.
- 한국투자증권은 6월 말까지 금현물 계좌 신규·매수 고객에게 선착순 지급·추첨을 통해 최대 50만원 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 14일 모바일트레이딩시스템(MTS)과 홈트레이딩시스템(HTS)을 통해 24시간 실시간 국제 금 현물 가격 조회 서비스를 국내 증권사 최초로 제공한다고 밝혔다.
그간 국내 증권사들은 KRX 금현물 시세를 기반으로 전일 종가 또는 지연 시세만을 제공해왔다. 이로 인해 야간이나 공휴일에 발생하는 글로벌 경제 이슈와 가격 변동에 즉각 대응하기 어려웠다.
이번 서비스는 런던금시장협회(LBMA)와 국제은행(IB)들의 실거래 가격을 기반으로 산출한 데이터를 글로벌 금융 데이터 공급사 모닝스타(Morningstar)를 통해 제공한다. MTS 기준 '지수·환율·금리' 화면과 금현물 종목 정보 화면에서 확인할 수 있다.
금현물 투자 이벤트도 오는 6월 말까지 진행한다. 이벤트 기간 금현물 계좌를 신규 개설한 고객 선착순 2만 명에게 1만원을 즉시 지급하며, 실제 금현물을 매수한 고객에게는 추첨을 통해 최대 50만원의 혜택금을 제공한다. 금현물 계좌는 한국투자증권 MTS 외에 토스 앱을 통해서도 개설할 수 있다.
dconnect@newspim.com