신한투자, 올 1분기 퇴직연금 수익률 2개 부문서 1위

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 14일 퇴직연금 비교공시에서 1위를 했다.
- 디폴트옵션과 DC 원리금비보장 수익률이 증권업권 최고였다.
- 퇴직연금 자산은 1분기 1조원 늘어 8조원을 넘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 올해 1분기 퇴직연금 비교공시에서 디폴트옵션과 확정기여형(DC) 원리금비보장 두 부문 수익률이 증권업권 1위를 기록했다고 14일 밝혔다.
올 1분기 말 기준 디폴트옵션 부문에서 '신한투자증권디폴트옵션중립투자형2호'의 1년 수익률은 17.56%, 3년 수익률은 38.99%로 증권업권 1위다. DC형 원리금비보장상품 수익률은 1년 27.17%, 3년 평균 13.25%, 5년 평균 6.27%로 역시 증권업권 1위를 기록했다.
퇴직연금 총자산은 1분기에만 1조원이 순증해 2025년 말 대비 14% 성장한 8조원을 돌파했다.
신한투자증권은 100여 명의 전문가로 구성된 '신한 Premier 패스파인더'를 통해 고객 투자 성향 분석과 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다. 법인 CEO·임원을 대상으로 한 'C-Level 연금 컨설팅'도 운영 중이며, 세무·노무·계리 전문가 1대1 매칭을 통해 절세 전략과 퇴임 시점 자산 관리를 지원한다. 매달 월간 포트폴리오(MP)와 투자전략 카드뉴스도 제공한다.
공식 유튜브 채널 알파TV를 통해서는 개인형퇴직연금(IRP) 총정리 등 연금 관련 콘텐츠를 배포하고 있으며, 신규 채널 신한 Premier TV를 통한 콘텐츠 제공도 추진할 계획이다.
정용욱 신한투자증권 신한 Premier 총괄사장은 "단기적인 성과에 안주하지 않고 퇴직연금의 본질인 장기 수익률 극대화에 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com