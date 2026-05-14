서초구 7호선 내방역 일대 역세권장기전세주택 건립

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 13일 내방역 일대 역세권 활성화사업과 장기전세주택 지구단위계획을 확정했다
- 내방역 인근 방배동 936-9번지에는 지하7층 지상16층 규모 업무·생활복합시설이 들어서고 공공기여로 에스컬레이터 설치와 기반시설에 180억원을 투입한다
- 방배동 941-21번지에는 지상29층 185가구 아파트가 건립되며 이중 61가구는 신혼부부용 미리내집을 포함한 장기전세주택과 어르신 여가시설이 공급된다
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울지하철 7호선 내방역 일대에서 역세권 활성화사업으로 16층 복합 업무복합 빌딩이 조성된다. 또 장기전세주택 61가구를 포함한 185가구 규모 아파트 단지가 조성된다.
14일 서울시에 따르면 지난 13일 열린 제8차 도시건축공동원회는 이같은 내용을 담은 '서초구 방배동 936-9번지 일대 역세권 활성화사업 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정안'을 원안가결하고 '서초구 내방역세권 장기전세주택 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 결정안'을 수정가결했다.
방배동 936-9번지 일대 역세권 활성화사업 지구단위계획구역은 서울지하철 7호선 내방역과 인접해 강남 도심과 사당·이수 지역중심을 연결하는 입지에 있으며 업무시설과 생활지원시설을 조성하는 사업이다. 주거 위주의 개발사업이 다수 추진되는 방배지구중심의 업무기능이 강화되고 역세권 중심의 가로 활력이 확산될 것으로 예상된다.
이번 사업에 따라 대상지는 지하7층, 지상16층, 연면적 약 1만9636㎡ 규모의 업무시설·근린생활시설이 함께 들어서는 복합시설로 개발될 예정이다. 특히 저층부에 생활지원시설들을 배치하고 방배로변과 이면부가 연결되는 위치에 공개공지 146㎡를 조성하여 활기찬 가로활성화를 유도하고 쾌적한 보행환경을 조성한다는 계획이다.
또한 개발로 인해 발생되는 공공기여분을 활용해 인근 지역주민들의 숙원사업인 내방역 8번출구 에스컬레이터를 설치해 내방역 이용객들의 편의를 증진하고 주민들의 민원을 해소할 계획이다. 잔여 공공기여분 약 180억원은 저개발지역의 기반시설 조성 등에 활용해 강남북 균형발전에 기여할 계획이다. 이번 사업은 향후 건축위원회 심의 등 인허가 절차를 거쳐 내년 상반기 공사에 착수해 2030년 준공을 목표로 하고 있다.
내방역 역세권 장기전세주택사업은 방배동 941-21번지 일대에서 추진된다. 대상지는 서울지하철 7호선 내방역에 인접한 곳으로 이 일대는 방배5구역 및 방배14구역 주택재건축사업을 비롯해 다수의 정비사업이 추진되며 도시환경 개선이 진행되고 있다. 또한 서리풀공원과 인접한 쾌적한 주거환경은 물론 편리한 생활 인프라를 두루 갖추고 있어 시민들의 주거 선호도가 매우 높은 지역이다.
이번 지구단위계획 결정에 따라 대상지는 제2종 일반주거지역에서 준주거지역으로 용도지역이 상향되며 지상29층 규모로 공동주택 185가구가 건립될 예정이다. 이 가운데 61가구는 장기전세주택으로 공급되며 공급 가구의 50%는 신혼부부에게 안정적인 주거와 내집마련의 기회를 제공하는 미리내집으로 활용해 저출생 위기 극복에 힘을 보탤 방침이다.
또한 역세권 고밀개발에 따른 공공성 확보를 위해 '우리동네 활력충전소'를 공공기여 시설로 조성했다. '우리동네 활력충전소'는 초고령사회 진입을 앞두고 서울시가 어르신들의 젊은 일상을 유지하기 위해 공급하는 생활밀착형 소규모 여가시설이다.
서울시 관계자는 "2019년 서리풀터널 개통 이후 강남도심과 접근이 개선되어 강남도심의 배후수요지로서 이번 계획 결정을 통해 내방역에 새로운 활력을 불어넣고 일자리 창출이 기대되며 내방역 일대 중심기능이 강화될 것"이라며 "내방역 역세권 장기전세주택사업으로 양질의 주택을 신속하게 공급함으로써 무주택 시민의 주거 안정을 도모함과 동시에 지역에 필요한 공공시설을 확보해 주민 생활편의 증진에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
donglee@newspim.com