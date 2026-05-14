"더 주겠다" 정부 중재안도 "헛소리"로 걷어찬 삼성 노조

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 노사가 11~12일 중노위 중재에도 성과급 이견으로 협상이 최종 결렬됐다.
- 정부와 대통령실이 파업만은 막겠다며 대화 지원을 이어가고 있으나 노조 지도부는 중재안을 "헛소리"라 비판하며 추가 협상을 거부했다.
- 노조가 21일부터 18일간 총파업 방침을 고수해 반도체 생산 차질이 현실화될 경우 삼성전자 실적과 금융시장 등 국가 경제 전반 충격이 우려된다.
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노조 "15% 보장·OPI 폐지" 고수…"파업 전 추가 대화 없다"
정부·대통령실 연일 중재 나섰지만 총파업 우려 확산
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 정부와 중앙노동위원회가 삼성전자 노사 갈등 봉합을 위해 기존 회사안보다 높은 수준의 성과급 중재안까지 제시했지만 노조는 이를 "헛소리"라고 비판하며 거부했다. 노조 지도부는 추가 협상 가능성에도 선을 그은 채 총파업 강행 방침을 유지하고 있어 반도체 생산 차질 우려도 커지는 분위기다. 정부와 대통령실은 연일 중재 의지를 밝히며 대화의 끈을 놓지 않고 있지만 노조의 이 같은 강경 대응이 협상 타결을 더욱 어렵게 만들고 있다는 지적이 나온다.
14일 관련 업계에 따르면 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 최근 노조 단체 채팅방에서 중노위 제안에 대해 "헛소리"라고 표현하며 강한 불만을 드러낸 것으로 전해졌다. 중노위가 잠정합의 여부와 별개로 조합원 투표를 진행하는 방안을 언급하자 이를 문제 삼은 것이다.
삼성전자 노사는 지난 11~12일 정부세종청사에서 중노위 주재 사후조정 절차를 진행했지만 약 28시간 협상 끝에 최종 결렬됐다. 핵심 쟁점은 성과급 규모와 제도화 여부였다.
중노위는 삼성전자 DS부문이 매출과 영업이익에서 국내 1위를 달성할 경우 영업이익의 12% 수준을 성과급 재원으로 활용하는 중재안을 제시한 것으로 알려졌다. 이는 기존 회사안인 10%보다 높은 수준으로, 추가 특별성과급 지급 조건도 포함된 절충안이었다. 그러나 노조는 '영업이익의 15% 보장'과 OPI(초과이익성과급) 상한 폐지 및 제도화를 요구하며 수용을 거부했다.
최 위원장은 지난 13일에도 "파업 종료 전까지 추가 대화를 고려하지 않고 있다"고 밝히며 협상 재개 가능성에 선을 그었다. 정부와 사측이 막판까지 대화 의지를 보이고 있음에도 노조 지도부가 기존 요구안을 고수하며 강경 대응에 나서면서 우려의 시각이 커지고 있따.
정부는 파업만큼은 막아야 한다며 연일 진화에 나서고 있다. 김민석 국무총리는 관계 부처에 노사 대화를 적극 지원하라고 주문했고, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 "파업은 절대 있어서는 안 된다"며 원칙 있는 협상을 강조했다. 대통령실 역시 파업 예고일까지 시간이 남아 있는 만큼 대화를 통한 해결을 적극 지원하겠다는 입장을 밝혔다.
하지만 노조는 오는 21일부터 18일간 총파업에 돌입하겠다는 방침을 유지하고 있다. 업계에서는 반도체 생산 차질이 현실화할 경우 삼성전자 실적은 물론 금융시장과 협력사 생태계, 국가 경제 전반에도 상당한 충격이 불가피할 것으로 우려하고 있다.
syu@newspim.com