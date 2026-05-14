S-OIL, 농어촌 식품나눔 차량 3000만원 상당 주유상품권 전달

AI 핵심 요약beta
- S-OIL은 14일 농어촌 식품나눔 차량에 유류비 3000만원 상당 주유권을 전달했다
- 이번 지원은 고유가로 어려움을 겪는 농어촌 푸드뱅크 식품 배달 차량 운영을 돕기 위한 것이다
- 주유권은 전국 농어촌 푸드뱅크 30곳에 배분되며 S-OIL은 2012년부터 총 6억원을 지원해 왔다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 14일 서울 마포푸드뱅크 1호점에서 '농어촌 지역 식품나눔 차량 유류비 전달식'을 열고 한국사회복지협의회(회장 김현훈)에 3000만원 상당의 주유상품권을 전달했다고 밝혔다.
S-OIL 측은 "이번 지원은 고유가로 인해 무료 식품 배달 서비스 운영에 어려움을 겪고 있는 농어촌 지역 푸드뱅크 식품나눔 차량을 지원하기 위해 마련됐다"고 설명했다.
주유상품권은 전국 농어촌 지역 푸드뱅크 30개소에 전달되어 유류비로 사용될 예정이다. S-OIL은 지난 2012년부터 취약계층 지원을 위한 식품나눔 차량 유류비를 후원해 왔으며, 현재까지 총 6억원 상당을 지원했다. 코로나19 이후 잠시 중단됐던 지원 사업을 올해부터 재개한다.
S-OIL 관계자는 "농어촌 지역의 취약계층에게 식품과 생필품이 안정적으로 전달되는 데 이번 지원이 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 에쓰오일은 지역사회 소외이웃을 위한 다양한 나눔 활동을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com