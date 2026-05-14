이노진 리셀바이, 'X THE LEAGUE' 성수 팝업 초청

AI 핵심 요약beta
- 이노진은 14일 성수동 팝업쇼에 리셀바이가 참여했다고 밝혔다
- 리셀바이는 9개국 인플루언서 대상 팝업에서 고기능성 스킨케어와 홈케어 루틴을 알렸다
- 리셀바이는 긍정적 반응을 바탕으로 글로벌 공략을 강화하고 하이드로 글로우 미스트로 라인업을 확장했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이노진은 자사 스킨케어 브랜드 리셀바이가 성수동 에스팩토리에서 열린 '엑스 더 리그' 팝업 쇼에 참가했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 행사는 라라스테이션과 KT ENA가 공동 기획한 글로벌 커머스 프로젝트로 한국을 포함한 미국, 일본, 베트남, 인도네시아, 중국 등 9개국 인플루언서와 방문객들이 참여한 국가대항전 형식으로 진행됐다. 리셀바이는 병의원 고기능성 스킨케어 기술을 기반으로 한 브랜드로 이번 행사에서 왕홍과 글로벌 인플루언서에게 브랜드 경쟁력을 알렸다.
특히 현장에서 리셀바이는 스킨 글로우 부스터 필 솔루션, 글로우 폼 클렌저, 더마 베리어 포밍 클렌저, 포스트 레이 블럭 크림 등을 선보였다. '글로우 폼 클렌저 → 스킨 글로우 부스터 필 → 포스트 레이 블럭 크림'으로 이어지는 사용 루틴을 통해 피부과 전문 프로그램을 소비자들이 일상 속 홈케어 루틴으로 경험할 수 있다는 점을 직관적으로 전달했다.
또한 리셀바이는 행사 특성상 셀러들이 직접 부스를 방문해 제품을 선택하고 소개하는 구조로 진행된 만큼 9개국 셀러와 방문객 모두에게 자연스럽게 브랜드를 알릴 수 있는 기회를 확보했다.
리셀바이 관계자는 "이번 팝업은 단순 제품 전시를 넘어 리셀바이 스킨케어 프로그램을 현장에서 직접 경험하고 제품의 이해를 돕는 자리였다"며 "현장에서 확인한 긍정적인 반응을 바탕으로 글로벌 시장에서의 브랜드 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 리셀바이는 이달 즉각적인 수분 공급과 장벽 케어에 특화된 신제품 '하이드로 글로우 미스트'를 출시하며 홈케어 라인업을 확장했다.
nylee54@newspim.com