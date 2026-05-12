하정우, 지역 어르신들과 간담회…"AI 통해 삶의 질 높일 것"

AI 핵심 요약beta
- 하정우 더불어민주당 후보가 12일 대한노인회 부산북구지회 방문해 어르신 간담회 개최했다.
- 어르신들은 돌봄 공백, 의료 접근성, 일자리 부족 고충 토로하며 정책 확대 요구했다.
- 하정우 후보는 생활밀착형 기술 필요성 강조하며 북구 맞춤형 공약 구체화 약속했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 하정우 더불어민주당 부산북구갑 보궐선거 국회의원 후보는 12일 오전 대한노인회 부산북구지회를 방문해 지역 어르신들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 대한노인회 부산북구지회 관계자들이 참석해 돌봄 공백과 의료 접근성 문제, 노인 일자리 부족 등의 고충을 토로했다.
어르신들은 "고령화 시대에 걸맞는 안정적인 돌봄 체계 구축과 의료 서비스 확충, 소득 보전을 위한 양질의 일자리 확대가 무엇보다 시급하다"고 지적했다.
이에 하정우 후보는 "대한민국의 오늘을 일구신 어르신들의 삶은 우리 사회의 가장 소중한 자산"이라며 "AI와 디지털 기술이 발전할수록 그 혜택이 어르신들의 안전하고 편리한 일상으로 이어지는 '생활밀착형 기술'이 필요하다"고 답했다.
그러면서 "소중한 말씀을 바탕으로 북구 맞춤형 어르신 정책과 공약을 구체화하겠다"며 "어르신들이 소외되지 않고 건강하고 품격 있는 노후를 보내실 수 있도록 소통을 통해 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 약속했다.
ndh4000@newspim.com