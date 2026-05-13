성평등부·교육부, 대학 폭력예방교육 현장점검…참여율 제고 나서

AI 핵심 요약beta
- 성평등가족부와 교육부가 13일 강원대 방문해 폭력예방교육 점검한다.
- 대학생 참여율 58.7%로 낮아 61개교 집중 점검하고 제도 개선한다.
- 찾아가는 교육과 컨설팅 강화하며 2027년부터 부진 기준 55% 미만으로 상향한다.
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참여율 58.7%…부진 기준 상향 등 관리 강화
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부와 교육부가 대학 내 폭력예방교육 실효성 점검과 제도 개선을 위해 현장 점검에 나선다.
성평등가족부는 13일 교육부와 함께 강원대학교를 방문해 폭력예방교육 운영 실적을 점검하고 춘천 지역 대학 인권센터 담당자 간담회를 개최한다.
이번 현장 방문은 대학 현장의 교육 운영 상황과 애로사항을 직접 확인하고 현장 중심의 제도 개선 방안을 마련하기 위해 추진됐다.
점검은 2025년 폭력예방교육 추진 실적을 비롯해 2026년 교육 운영방안 컨설팅, 대학 인권센터 운영 현황 등을 중심으로 진행된다. 한국양성평등교육진흥원 교육 담당자와 전문 컨설턴트도 함께 참여한다.
성평등부는 매년 국가기관, 지방자치단체, 학교 등 법정 의무교육 기관을 대상으로 현장 점검과 컨설팅을 실시하고 있으며 2026년에는 총 153개 기관을 대상으로 점검을 추진할 계획이다.
특히 대학생의 폭력예방교육 참여율이 상대적으로 낮은 점을 고려해, 참여율이 저조한 대학을 중심으로 61개교를 선정해 집중 점검한다. 2024년 기준 대학생 참여율은 58.7%로 초·중·고 학생 참여율(97% 이상)에 비해 크게 낮은 수준이다.
이에 따라 정부는 찾아가는 폭력예방교육, 맞춤형 콘텐츠 제작, 대학 전담 컨설팅단 운영 등을 통해 참여 확대를 지원하고 있다.
참여율 기준도 강화해 현재 50% 미만인 부진 기준을 2027년부터 55% 미만으로 상향할 방침이다.
교육부 역시 국립대 양성평등조치계획 평가 항목에 성희롱·성폭력 예방교육 실적을 반영하는 등 대학의 책임성을 강화하고 있다.
현장 점검과 함께 열리는 간담회에서는 대학생 참여율 제고 방안과 성폭력 사건 대응 과정에서의 애로사항, 신고 및 상담 체계 개선 필요성 등에 대한 의견을 수렴한다. 사전 설문조사 결과도 공유해 정책 개선에 반영할 계획이다.
성평등부는 이번 점검 결과를 토대로 오는 7월 '2025년 폭력예방교육 실적'을 확정·통보하고, 8월에는 부진 기관 관리자 대상 특별교육을 실시할 예정이다. 이어 9월에는 공공기관 폭력예방교육 실적을 공개한다.
이경숙 성평등부 성평등정책실장은 "대학 등 현장의 문제를 보다 정확히 파악하기 위해서는 현장의 목소리를 직접 듣고 제도 운영의 미비점을 보완하는 과정이 무엇보다 중요하다"며 "학생들이 보다 안전한 환경에서 학습할 수 있도록 실효성 있는 폭력예방교육 체계를 마련하고 대학 현장과의 협력을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com