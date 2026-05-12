군포시 '우리집 수돗물 안심확인제' 운영

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 12일 우리집 수돗물 안심확인제를 운영한다고 밝혔다.
- 시민 신청 시 공무원이 가정 방문해 수돗물 수질을 무료 검사한다.
- 탁도·pH·잔류염소 등 항목 검사로 불안 해소와 신뢰를 높인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 시민들이 안심하고 수돗물을 사용할 수 있도록 '우리집 수돗물 안심확인제'를 운영하고 있다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 '우리집 수돗물 안심확인제'는 수돗물 수질이 궁금한 시민이 신청하면 담당 공무원이 직접 가정을 방문해 수도꼭지에서 나오는 수돗물의 수질을 무료로 검사하고, 그 결과를 안내해주는 서비스다.
이 제도는 수돗물에 대한 시민들의 막연한 불안감을 해소하고 수돗물 안전성에 대한 신뢰를 높이기 위해 마련됐다.
검사항목은 탁도, 수소이온농도(pH), 잔류염소, 철, 구리, 아연 등 기본적인 수질 항목을 중심으로 진행되며, 필요시 추가 정밀검사도 실시된다.
군포시는 그동안 고도정수처리시설 도입과 정수장 위생관리 강화, 소형생물 유입 차단시설 구축 등 안전한 수돗물 공급을 위해 다양한 노력을 기울여 왔다.
시 관계자는 "수돗물 안심확인제를 통해 시민들이 직접 수질을 확인함으로써 보다 안심하고 수돗물을 사용할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 철저한 수질 관리로 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com