공무원이 직접 AI 프로그램 만든다…행안부, 'AI 챔피언 고급과정' 운영

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 공공부문 인공지능(AI) 전환을 이끌 실전형 AI 리더 양성에 나선다.

행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 7일 '2026년 AI 챔피언 고급과정' 입교식을 개최하고 중앙부처와 지방정부, 공공기관의 AI 혁신을 이끌 'AI 거점리더' 육성에 들어간다고 밝혔다.

이번 과정은 공무원이 직접 기관 현안을 AI 기술로 해결할 수 있도록 설계된 프로젝트형 교육 프로그램이다. 단순 이론 교육이 아닌 현장 문제 해결 중심의 실무형 과정이라는 점이 특징이다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

올해 과정에는 총 225명이 지원해 4.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 행정안전부는 높은 관심을 반영해 선발 인원을 기존 40명에서 48명으로 확대했다.

교육생들은 총 20일간 프로젝트 수행과 전문가 심층 인터뷰 등을 거쳐 행정안전부 AI 챔피언 최고 등급인 '블랙(고급)' 인증에 도전하게 된다.

그동안 행정안전부가 양성한 AI 챔피언 공무원들은 행정 현장에서 다양한 성과를 내고 있다. 출장 여비 정산 업무를 AI로 자동화해 업무 시간을 단축하거나, 신규 직원이 방대한 업무 지침을 빠르게 찾을 수 있도록 'AI 매뉴얼 챗봇'을 구축하는 사례 등이 대표적이다.

특히 행정안전부의 AI 챔피언 인증을 받은 화성특례시 공무원들은 자체 AI·데이터 정책연구 모임을 운영하며 동료 공무원 대상 교육을 진행하고 있다. 해당 모임은 현재 7개 팀, 32명 규모로 확대됐으며, 지역 대학생 대상 AI 교육과 전국 대학생 AI·데이터 경진대회 운영 등으로 활동 범위를 넓히고 있다.

올해 교육생들은 'AI 안전 비서', '교통위반 영상 자동 판독', '기상 관측 데이터 자동 분석', 'AI 기반 행정업무 자동화' 등 기관별 현안을 해결하기 위한 과제를 직접 기획해 참여했다. 또 17만 건의 법령을 AI로 통합 검색하는 시스템을 개발해 국가인공지능전략위원회 혁신 사례로 소개된 광진구 공무원도 이번 고급과정에 참여해 최고 등급 인증에 도전한다.

이번 과정에서는 바이브 코딩과 AI 에이전트 등 최신 기술 교육도 함께 진행된다. 행정안전부는 교육 과제 가운데 실행 가능성이 높은 우수 사례 5건 내외를 선정해 전문 컨설팅과 기관 도입까지 지원할 계획이다.

황규철 행정안전부 인공지능정부실장은 "공공부문 AI 전환은 결국 현장 공무원의 역량에 달려 있다"며 "새로운 AI 챔피언 도전자들이 기관의 AI 전환을 이끌어가는 거점리더로 성장하도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com