KB국민은행, '모니모 KB매일이자 통장' 선착순 계좌 개설 이벤트

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신규 가입자에게 최대 3만원 리워드 제공, 선착순 5000명에 3만원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 7일 삼성금융네트웍스의 통합 금융 플랫폼인 모니모와 협력해 '모니모 KB 매일이자 통장'의 선착순 계좌 개설 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 7일 삼성금융네트웍스의 통합 금융 플랫폼인 모니모와 협력해 '모니모 KB 매일이자 통장'의 선착순 계좌 개설 이벤트를 진행한다고 밝혔다. [사진=KB국민은행]2026.05.07 dedanhi@newspim.com

이 이벤트는 오는 30일 종료되며, '모니모 KB 매일이자 통장' 신규 가입자에게 최대 3만원의 리워드를 제공한다. 가입 리워드는 다음 달 15일 지급될 예정이며, 선착순 5000명에게는 3만원, 그 이후 1만명에게는 2만원, 다음 1만명에게는 1만원, 마지막으로 5만명에게는 5000원의 리워드가 '모니머니'로 지급된다.

'모니모 KB 매일이자 통장'은 잔액 200만원까지 최고 연 4.0%의 금리(기본이율 연 0.1%, 우대금리 최대 연 3.9%p, 2026.5.6 기준, 세금 공제 전)를 제공한다. 고객은 모니모의 다양한 미션을 통해 얻은 '모니머니'를 현금으로 변환해 이자 혜택을 누릴 수 있다.

KB국민은행은 지난해 4월 상품 출시 후 두 달 만에 판매 한도인 22만 5000좌를 모두 소진해 큰 관심을 얻었으며, 이후 금융당국의 혁신금융서비스 80만좌 추가 승인을 받아 같은 해 10월부터 판매를 재개했다.

KB국민은행 관계자는 "이번 이벤트는 상품 출시 1주년을 기념하여 고객에게 금리 혜택과 흥미로운 경험을 제공하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 고객 생활과 밀접한 혁신적 서비스를 꾸준히 선보일 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com