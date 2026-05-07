포항·안동·칠곡서 차량 화재 잇따라...인명피해 없어

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[포항·안동·칠곡=뉴스핌] 남효선 기자 = 징검다리 연휴가 끝난 6일 경북 포항과 안동, 칠곡에서 차량 화재가 잇따랐다. 다행히 인명피해는 없었다.

7일 경북소방본부에 따르면 전날 오후 2시 8분쯤 포항시 장성동의 한 도로에서 주차돼 있던 승용차에 화재가 발생해 발화 18분 만에 진화됐다.

6일 오후 2시8분쯤 포항시 장성동의 한 도로에서 주차돼 있던 승용차에 화재가 발생했다.[사진=경북소방본부]2026.05.07 nulcheon@newspim.com

이 불로 2025년식 K5 승용차 1대가 전소됐다. 이보다 앞서 같은 날 낮 12시 1분쯤 안동시 남후면 고하리 중앙고속도로에서 주행하던 25t 트럭에서 타이어 과열로 추정되는 화재가 발생해 발화 40여 분 만에 진화됐다.

6일 낮 12시1분쯤 안동시 남후면 고하리 중앙고속도로에서 주행하던 25t트럭에서 타이어 과열로 추정되는 화재가 발생했다.[사진=경북소방본부]2026.05.07 nulcheon@newspim.com

이 불로 25t 트럭 1대가 반소됐다. 적재물은 피해가 없는 것으로 파악됐다.

또 같은 날 오전 7시 4분쯤 칠곡군 가산면 다부리 5번 국도에서 주행하던 승용차에 화재가 발생해 발화 13분 만에 진화됐다.

이 불로 2014년식 K7 승용차 1대가 전소됐다.

6일 오전 7시4분쯤 칠곡군 가산면 다부리 5번국도에서 주행하던 승용차에 화재가 발생했다.[사진=경북소방본부]2026.05.07 nulcheon@newspim.com

경찰과 소방은 이들 차량 화재에 대한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.

nulcheon@newspim.com