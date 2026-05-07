미국 연료 수출 사상 최대…에너지 기업 '특수', 소비자는 '등골 휜다'

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EIA, 지난주 정제연료 수출 하루 820만 배럴 돌파

휘발유값 갤런당 4.53달러 4년 만에 최고

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국의 연료 수출이 사상 최고 수준으로 급증하면서 에너지 기업들은 '특수'를 누리고 있지만, 국내 휘발유 가격이 4년 만의 최고치를 돌파하면서 소비자 등골을 휘게 하고 있다.

6일(현지시각) 파이낸셜타임스(FT)는 이러한 흐름이 도널드 트럼프 대통령에 정치적 부담이 될 수 있다고 지적했다.

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난주 미국의 휘발유·경유·항공유 등 정제연료 수출은 하루 820만 배럴을 넘어 사상 최고치를 기록했다. 이는 전년 대비 20% 이상 증가한 수준으로, 유럽과 아시아가 이란 전쟁으로 인한 공급 부족을 미국산 에너지로 대체하고 있는 영향이다.

글로벌 에너지 공급망이 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 긴장으로 불안정해지면서 미국산 정제유에 대한 해외 수요는 더욱 확대되는 모습이다.

특히 주요 선진국과 신흥국 모두 에너지 확보 경쟁에 나서면서 미국 정유·에너지 기업들이 직접적인 수혜를 보고 있다.

실제 업계에서는 현재의 유가 수준이 유지될 경우 미국 에너지 기업들이 올해 추가로 약 600억 달러 규모의 현금흐름을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 수출 증가와 정제 마진 확대가 동시에 나타나면서 실적 개선 기대감도 커지고 있다.

반면 미국 내 소비자들은 급등하는 유가 부담에 직면하고 있다.

미국 전역의 평균 휘발유 가격은 갤런당 4.53달러까지 오르며 4년 만에 최고 수준을 기록했다.

미국의 정제유 수출 확대와 글로벌 에너지 수요 증가가 맞물리면서 국내 재고가 줄어들고, 여기에 국제 유가 상승까지 겹치며 휘발유 가격 상승 압력으로 작용하고 있다는 분석이다.

시장에서는 미국이 사실상 순 원유 수출국으로 전환된 구조 변화에도 주목하고 있다.

불과 10여 년 전 세계 최대 원유 수입국이었던 미국이 이제는 글로벌 에너지 공급국으로 자리 잡으면서, 국내 가격 안정성과 수출 확대 간 균형 문제가 새로운 정책 과제로 떠오르고 있다는 분석이다.

전문가들은 미국의 에너지 수출 확대가 기업 실적에는 긍정적이지만, 동시에 국내 물가 상승 압력을 키우며 정책 당국과 정치권 모두에 부담 요인이 될 수 있다고 평가하고 있다.

미국 조지아주 애틀랜타에 있는 주유소 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com