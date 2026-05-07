삼진제약, 뇌전증 치료제 '에필라탐 서방정 1000mg' 국내 단독 출시

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500mg·750mg 이어 고용량 라인업 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼진제약은 뇌전증 치료제 '에필라탐정(성분명 레비티라세탐)'의 고용량 제제인 '에필라탐 서방정 1000mg'을 국내 단독 출시했다고 7일 밝혔다.

이번 출시로 삼진제약은 기존 500mg, 750mg 제품에 이어 고용량 제품까지 라인업을 확대하게 됐다. 의료진의 처방 편의성과 환자의 복약 순응도가 개선될 전망이다.

에필라탐 1000mg 서방정 [사진=삼진제약]

레비티라세탐 서방정의 표준 용법·용량은 하루 1회 1000mg 투여가 권장된다. 그동안 단일 고용량 제제가 없어 환자들은 500mg 서방정을 한 번에 두 알씩 복용해야 하는 불편을 겪어왔다. 특히 장기간 약물 복용이 필요한 뇌전증 환자의 경우 복용 약 개수 증가는 복약 순응도를 떨어뜨리는 주요 요인으로 꼽혀왔다.

'에필라탐 서방정 1000mg'은 하루 한 번, 한 알 복용만으로 안정적인 혈중 치료 농도(Therapeutic Range)를 유지할 수 있도록 설계됐다.

삼진제약은 약물이 체내에서 서서히 방출되는 서방형 제제의 특성을 통해 일반 속방형 정제(1일 2회 복용) 대비 약물 농도 변동 폭을 최소화하고 보다 안정적인 발작 억제에 도움을 줄 수 있다고 설명했다. 기존 500mg·750mg 제품에 1000mg 고용량 제제가 추가되면서 의료진은 환자 상태에 맞춘 보다 유연한 처방이 가능해졌고, 환자 역시 장기 복용에 따른 약제비 부담을 줄일 수 있게 됐다.

김상진 삼진제약 사장은 "에필라탐 서방정 1000mg은 환자의 복약 순응도 개선과 의료진의 처방 편의성 증대를 위해 개발된 제품"이라며 "앞으로도 환자의 삶의 질을 높이고 안정적인 질환 관리에 도움을 줄 수 있는 우수 의약품을 지속 공급해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 삼진제약은 지난 2월 '에필라탐정'의 약물 구조를 개선한 3세대 뇌전증 치료제 '브리세탐정(성분명 브리바라세탐)'도 출시했다. 브리바라세탐은 해외에서 널리 처방되는 성분이지만 국내에는 오리지널 의약품이 도입되지 않아 환자들이 최신 치료 혜택을 누리는 데 한계가 있었다.

sykim@newspim.com