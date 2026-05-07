오스코텍, '항내성항암제' 플랫폼 구축 본격화…전담 조직 신설

연구소 내 '기반기술팀' 신설

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 오스코텍은 연구소 내 플랫폼 기술 전담 조직인 '기반기술(Platform Technology)팀'을 신설하고 항내성항암제 플랫폼 구축에 본격 착수한다고 7일 밝혔다.

새롭게 조직된 기반기술팀은 항암 분야 주요 난제로 꼽히는 내성 발생 기전과 관련 표적을 체계적으로 검색·분석·검증하는 플랫폼을 구축하고, 이를 기반으로 신규 항내성항암제 후보물질을 발굴하기 위해 신설됐다.

오스코텍 로고. [로고=오스코텍]

오스코텍은 암세포가 기존 항암제에 대해 내성을 갖게 되는 과정을 실시간으로 관찰하고, 인공지능(AI) 기술을 활용한 단일세포 수준의 이미지 분석을 통해 항내성 타깃을 발굴하는 고속·고내용 검색(HTS/HCS) 시스템을 구축할 계획이다.

이를 위해 최근까지 10여년간 한국파스퇴르연구소에서 이미지 기반 약효 탐색 스크리닝 플랫폼을 이끌어 온 레지스 그레일(Grailhe Regis) 박사를 책임자로 영입했다.

회사는 향후 AI 및 시스템생물학 기반 분석을 통해 암세포가 치료 과정에서 내성을 획득하는 주요 원인을 규명하고, 내성 형성에 관여하는 핵심 표적을 발굴하는 연구로 확대할 방침이다.

오스코텍은 현재 임상 1상을 진행 중인 항내성항암제 후보물질 'OCT-598'을 통해 암세포의 치료 내성 형성 과정에 개입할 가능성을 검증하고 있다. OCT-598은 EP2·EP4 이중 저해제로, 프로스타글란딘 E2(PGE2)가 EP2 및 EP4 수용체를 통해 전달하는 신호를 조절하는 기전의 항암제 후보물질이다.

PGE2는 정상 조직에서 염증 조절과 조직 회복 등에 관여하지만, 암 치료 환경에서는 잔존 암세포의 생존을 촉진하고 면역 회피 환경을 조성하는 데 관여할 수 있는 것으로 알려져 있다. 오스코텍은 OCT-598이 이러한 PGE2 신호 전달 경로를 표적함으로써 기존 항암 치료의 지속성과 효과를 높이는 것을 목표로 개발하고 있다.

회사는 현재 OCT-598 외에도 ONC1∼3 등 항내성항암제 관련 4개 파이프라인을 개발 중이다. 향후 기반기술팀을 중심으로 암 내성 기전에 특화된 신규 타깃을 지속 발굴하고, 다양한 암종과 치료 조합에 적용 가능한 항내성항암제 파이프라인을 확대할 계획이다.

윤태영 오스코텍 대표이사는 "지난 2년여간 연구를 통해 항암제 내성에 대한 기초적인 개념 검증을 마쳤으며 이를 본격적으로 확장 적용해 빠른 시일 내 항내성항암제라는 새로운 치료 모달리티 분야를 선점하고자 기반기술팀을 신설했다"며 "다양한 기존 표준 항암치료법에 대한 내성 발현의 핵심적인 역할을 하는 맞춤형 타겟을 발굴하는 플랫폼을 구축할 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com